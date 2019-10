Hans Freudenberger, Gründer und Betreiber des Erlebnismuseums Nadlingerhof in Neustadtl, weiß viel über Hochzeiten anno dazumal zu berichten: „Früher heirateten die Leute am Dienstag, weil dieser als Glückstag galt. Erst später bürgerte sich der Samstag als Hochzeitstag ein. Auch die Hochzeit in Weiß kam erst Ende der Fünfzigerjahre in Mode. Bis dahin hatte das Brautkleid dunkel zu sein, mit weißem Kragen.“ Zu einer Bauernhochzeit lud ein eigens bestimmter Hochzeitslader auch die entfernte Verwandtschaft ein – die Zeche musste bei der Feier dann allerdings jeder selbst bezahlen („weisaten“). Der schönste Tag begann für das Brautpaar meist schon sehr früh. Das Hochzeitschießen sollte die Braut aufwecken – und das oftmals schon um 3 Uhr. „Zum Schießen verwendeten die Leute mit Schwarzpulver gestopfte Böller. Dabei passierten viele Unfälle, sogar Tote gab es zu beklagen“, berichtet Freudenberger.

Altes Brauchtum

HANNES HIRTENLEHNER, LISA RAßPOTNIG



Ein uralter Brauch ist auch das Braut-Absperren – die Braut durfte früher nur in einen anderen Ort heiraten, wenn sie eine Gebühr entrichtete. Nach der kirchlichen Trauung eröffneten die Ehrentänze die Feierlichkeiten im Gasthaus, eingeleitet vom Brautführer. Erst nach drei Walzern durften die Gäste mittanzen.

Ein eigener Ehrentanz gebührte den Hochzeitsschießern, Kranzbindern, Haustürschmückern und Brautbaumsetzern. Wenn das Fest dann in vollem Gange war, entführten Diebe die Braut in ein benachbartes Gasthaus. Hans Freudenberger erklärt: „Beim heute noch beliebten Brautstehlen musste der Brautstrauß unbedingt mit dabei sein – sonst hatten die Diebe die Zeche selbst zu bezahlen.

Im Normalfall bezahlten allerdings Brautführer oder Bräutigam. Diese beiden mussten gemeinsam mit Musikern die Braut auch zurückholen. Dabei wurde viel gesungen und es floss eine Menge Wein. Und am Ende gab es auch noch einen eigenen Ehrentanz für die Brautdiebe mit Braut und Bräutigam.“ Beim Kranzl-Abtanzen saß dann die Braut in der Mitte des Tanzbodens, während die Gäste Vierzeiler sangen. Und auch beim „Owispüln“ erklangen Gstanzln. Und am Ende des langen Hochzeitstages gab es für das Brautpaar oft noch eine böse Überraschung: Die Haustür war verbarrikadiert, im Schlafzimmer wurden mehrere Wecker aufgezogen und versteckt – damit das ohnehin todmüde Brautpaar nur ja nicht so bald schlafen konnte.

In den harten Nachkriegsjahren kam es 1947 in Neustadtl bei der Hochzeit von Karl Haiderer vor, dass der Wirt kein Fleisch für das Fest hatte. Da wurde kurzerhand ein Kalb dafür geschlachtet und vom Wirt verkocht. Und eifrige Tänzer löschten ihren Durst schon einmal aus dem Dorfbrunnen, weil ihnen das Geld für Getränke fehlte. Kleinhäusler und Dienstboten konnten freilich von einer Bauernhochzeit nur träumen – sie fuhren oder gingen in einen Wallfahrtsort um sich trauen zu lassen. Anschließend gab es im Wirthaus Würstel – und das war´s.