„Das Mendlingtal ist ein ganz besonderer Ort“

Das Mendlingtal hat sich seit seiner Eröffnung zu einem Top-Ausflugsziel entwickelt. Wie ist eigentlich die Idee dazu entstanden, den Weg des Holzes im Rahmen eines Themenweges für Besucher zugänglich zu machen?

Bürgermeister Friedrich Fahrnberger Foto: GEORG PERSCHL, RENE JAGERSBERGER/MOST MEDIA, WEINFRANZ.AT, LUDWIG FAHRNBERGER

Friedrich Fahrnberger: Erlebniswelt Mendlingtal „Auf dem Holzweg“ ist eine Reise in die Zeit, in der das Holz nicht auf den Forststraßen transportiert wurde, sondern mit der Kraft des Wassers. Es wurde im Jahr 1997 die Idee geboren, dass man dieses Naturjuwel der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Es war mit einem großen Aufwand verbunden diese letzte Holztriftanlage in Europa zu sanieren. Im Jahre 1998 wurde die Anlage eröffnet. In den folgenden Jahren kamen die Attraktionen wie Schaumühle, Brettersäge und Fischteiche dazu.

Alljährlich besuchen über 30.000 Gäste den Erlebnisweg, der mittlerweile mit dem Prädikat TOP-Ausflugsziel und dem Titel „9 Plätze, 9 Schätze“ ausgezeichnet wurde.

Fahrnberger: Weil das Mendlingtal ein ganz besonderer Ort ist. Es ist eine liebliche und wildromantische Gegend. Der Weg führt durch idyllische Auwälder-Schluchten und stellenweise durch verschlungene Bachläufe. Hier taucht man ein in die wunderbare Welt am Wasser. Hier kann man in Einfachheit Stille und Natur finden. Es ist die einzige noch funktionstüchtige Triftanlage in Mitteleuropa!

Was die Auszeichnungen betrifft, die sind durch Gegebenheiten der Natur, Technik aber auch durch die tolle Organisation und Betreuung durch unser motiviertes Team entstanden. Zusätzlich wird auch bestens für das leibliche Wohl im Herrenhaus gesorgt.

Hat Corona den Trend zum Naturerlebnis noch verstärkt?

Fahrnberger: Ja, sicherlich. Das Mendlingtal garantiert Erlebnisse, Erholung, Fröhlichkeit und Lebensfreude.

Welche Bedeutung hat das Mendlingtal für Göstling bzw. für die gesamte Region?

Fahrnberger: Es ist ein wichtiges Ausflugsziel für alle Altersschichten, besonders geeignet für Familien und Kinder und somit ein wichtiger Bestandteil des Tourismus in unserer Region.

Hinter jedem Erfolg steht ein Team, das im Hintergrund die Fäden zieht. Wie wichtig ist das Team für den Erfolg des Mendlingtales?

Fahrnberger: Unser Team arbeitet mit viel Freude, Kompetenz und Engagement im Mendlingtal. Beste Organisation und Freude über jeden einzelnen Besucher zeichnet unser Team aus, was auch bei den Besuchern für große Zufriedenheit sorgt.

Zum 25. Jubiläum sind einige Events geplant. Was dürfen die Besucher heuer Besonderes erwarten?

Fahrnberger: Es wird jeden Monat mehrere kleine Veranstaltungen und Aktionen geben. Los geht es bereits am Samstag, 6. Mai. Unter unserem Motto „Raus in die Natur“ freuen wir uns auf zahlreiche Besucher im Jubiläumsjahr.