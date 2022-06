Bei der 33,6-Stunden- Woche angekommen

Der orangefarbene Wieland-Firmenkomplex an der Amstettner Stadtumfahrung ist den meisten Mostviertlern bekannt. Dass sich dahinter ein Weltkonzern mit deutschen Wurzeln verbirgt, ist schon weit weniger geläufig. „Seit über 200 Jahren gestaltet Wieland mit 8.000 Kollegen an mehr als 80 Standorten weltweit die Zukunft mit Kupfer und Kupferlegierungen“, so Karl Lienbacher, HR-Manager bei der Wieland Austria Ges.m.b.H.

Die Botschaft des 58-jährigen Personalchefs aus Ardagger ist klar: „Amstetten ist ein wertvolles Glied in der Konzern-Kette. Das gute Know-how unserer Mitarbeiter ist weltweit gefragt, wir brauchen aber dringend neue Fachkräfte, die mit uns den Weg in die Zukunft gehen wollen!“

Foto: Wieland

Vom Lehrling über Schulabbrecher und Metallfacharbeiter bis hin zu Quereinsteigern aus anderen Branchen sind Interessenten im Amstettner Unternehmen herzlich willkommen – mit verlockenden Angeboten:

„Die Metallindustrie zahlt hohe Einstiegsgehälter. Wir bieten Überzahlungen und Erfolgsprämien. Neue Arbeitszeitmodelle ermöglichen eine moderne Work-Life-Balance und die Aufstiegs-Chancen sind fast grenzenlos – bis hin zu attraktiven Auslands-Jobs rund um den Erdball “, weiß Lienbacher, der sich selbst in über 30 Jahren vom IT-Mitarbeiter in die Führungsebene hochgearbeitet hat, der unter anderem für knapp 700 Mitarbeiter in Amstetten, Enzesfeld und Wieland-Möllersdorf verantwortlich zeichnet.

33,6 Stunden-Woche ist schon Realität

Stolz ist der Personalchef auf die Arbeitszeitmodelle, die Wieland anbieten kann. Im Vollkonti-Betrieb sind sogar 33,6 Wochenstunden das Soll. Dazu kommt, dass in einem Block nur zwei hintereinanderfolgende Nachtschichten geleistet werden müssen. Das macht es für Mitarbeiter sehr viel leichter!“

Dass die Treue zur Firma gelebt wird, hat die jüngste Mitarbeiterehrung gezeigt. 23 langjährig verdiente Wieland-Profis wurden Anfang Juni im Rahmen einer sehr persönlichen Feier vor den Vorhang geholt und ausgezeichnet. Geschäftsführer Alfred Hintringer in seinen Grußworten: „Ein großes Danke für Ihren großen Einsatz, ihre Loyalität und Motivation in den vielen Jahren Ihrer Arbeit in der Wieland Austria. Dies war und ist ein wesentlicher Beitrag für den Erfolg unseres Unternehmens in der Wieland Gruppe!“ Gleichzeitig appellierte Hintringer an die Verantwortung seines Teams: „Gerade langjährig erfahrene Mitarbeiter haben durch ihr Handeln, Verhalten und Kommunizieren eine Vorbildwirkung im Unternehmen und können in Zukunft maßgeblich die Unternehmenskultur positiv mitgestalten und beeinflussen. Damit wir unsere anspruchsvollen Unternehmensziele gemeinsam erreichen!“

Kupfer ist unsere Leidenschaft

Kupfer verbindet die Welt und ist aus dem hochmodernen vernetzten Leben nicht mehr wegzudenken. In Technologien wie der E-Mobilität, der Energie- und Datenübertragung, der Kälte- und Klimatechnik, der Digitalisierung, dem Internet of Things, und in allem, was heute noch nicht erfunden ist, aber morgen Kupfer brauchen wird.

Wieland ist mit seinem breiten Produkt-, Technologie- und Serviceportfolio weltweit führender Anbieter von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen. Aus den Anforderungen unserer Kunden und dem Engagement unserer Teams entstehen Produkte, die der Industrie dabei helfen, Zukunftsfelder zu erschließen: Haustechnikrohre, Legierungsprodukte, Kupfer-Vollware und -Profile, Zerspanung-Käfige, Gleitlagerelemente und Buchsen sowie Eisenbahntechnik.

Alfred Hintringer: „Und wir erweitern unser Angebot immer wieder mit innovativen Lösungen. Überraschen Sie uns mit neuen Impulsen und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft!“

Nicht zuletzt hat sich Wieland weltweit ein strenges Nachhaltigkeitsprogramm verordnet. Mit 74% erreicht der Konzern bereits heute einen hohen Recyclinganteil in seinen Kundenprodukten. Bis 2030 wird ein Wert von über 90% angestrebt. Nachhaltigkeit ist dabei weder ein Etikett noch ein Nebengeschäft, sondern Teil des Geschäftsmodells und damit ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.