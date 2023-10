Akkuschrauber und Bohrer tauschten die Mitarbeiter der Firma BEMO Austria kürzlich gegen quietschende Reifen und Benzingeruch. Was war passiert?

Die Firmenchefs Johann und Jürgen Übelbacher hatten zum Race-Day auf die Kartbahn Blindenmarkt geladen; zu einem gemütlichen Teambuilding-Nachmittag mit viel Action, aber auch viel Zeit fürs Unterhalten und Genießen.

„Wir wollten einmal ein Mitarbeiterfest der etwas anderen Art“, erklärt Johann Übelbacher. Die Kartbahn Blindenmarkt, ein beliebter Ort für Betriebs- und Gruppenevents gleich neben der Autobahnabfahrt Amstetten Ost, war für den Firmengründer dafür der ideale Ort. Die herausfordernde Strecke ist für Fahrer aller Niveaus geeignet und bietet „ungebremstes“ Outdoor-Fahrvergnügen.

Eröffnet wurde der BEMO-Race-Day nach einer allgemeinen Einschulung durch Richard Schrattbauer. Die „gute Seele der Kartbahn“ an die Adresse der hoch motivierten Firmen-Racer: „Das Gas ist rechts, die Bremse links!“

Hochsommerlich heißer Asphalt

In Gruppen aufgeteilt brannten die BEMO-Monteure Runde für Runde in den hochsommerlich heißen Asphalt. Bahn-Chef Herbert Strauß: „Wichtig ist es, mit Verantwortung den anderen Fahrern gegenüber seine persönlichen Grenzen auszuloten, sich an die Bremspunkte heranzutasten und einfach Spaß an der Sache zu haben!“

Spaß hatten die BEMO-Mitarbeiter zweifellos. Nach dem ersten Training und einer Stärkung, für die das Grill-Team der Freizeitanlage aus dem Vollen schöpfte, ging es am Nachmittag beim 2-Stunden-Rennen zum sportlichen Höhepunkt. Dreierteams durften sich dabei im 20-Minutentakt je zweimal auf der Rennstrecke abwechseln und ähnlich den ganz großen Vorbildern aufs Gas steigen.

Am Ende gab es dann eine Siegermannschaft. Über allem stand aber der olympische Gedanke. Und so wurde das „Dabeisein“ schlussendlich beim Catering in der Kartbahn Blindenmarkt gebührend gefeiert.

Race Speed Boomerang

KARTBAHN BLINDENMARKT

3372 Blindenmarkt, Felbering 15

+43 (0) 676/3622781

herbert.strauss@gmx.at

www.kartbahn-blindenmarkt.at