Beratungen zum Thema Wohnen

Mit dem Raiffeisen „Check dein Wohnprojekt“ bieten wir, mit Unterstützung von hochkarätigen Partnern, viele nützliche Beratungen rund ums Bauen und Wohnen an, und das Beste daran: Diese sind für Sie alle kostenlos.

Energie-Check

Ist mein Gebäude oder meine Haustechnik noch energieeffizient? Wie kann man die Gebäudehülle oder Heizung verbessern, welche Systeme oder Materialien, Dämmstoffe oder -systeme stehen zur Wahl?

Traumhaus-Coach

Sie möchten Ihr Traumhaus verwirklichen, doch es gibt Fragen über Fragen: Massivbau oder Fertigteilhaus, welche passende Heizung dazu, die Ausrichtung des Hauses und was ist überhaupt ein Energieausweis?

Wärme-Coach

Ihr bestehendes Heizsystem soll auf erneuerbare Energie umgestellt werden? Neben erstklassiger Beratung zu den Vorteilen unterschiedlicher Heizsysteme werden auch die eingeholten Angebote besprochen bzw. die Systemauswahl vertieft.

Bei diesen angeführten Checks erfolgt die Beratung durch Energieexperten der Energieberatung NÖ.

Sicherheits-Check

Sicher wollen auch Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung so gut wie möglich schützen. Zu diesem Zweck steht Ihnen eine große Auswahl an Anbietern und technischen Ausstattungen zur Verfügung. Experten des Landeskriminalamtes NÖ (Kriminalprävention) helfen Ihnen, durch unabhängige und kompetente Beratung die passenden Antworten für Ihre persönliche Wohnsituation zu finden.

Finanzierungs- und Förderungs-Check

Sie möchten endlich Ihren Wunsch nach den eigenen vier Wänden verwirklichen? Egal ob Hausbau, Immobilienkauf oder Sanierung – wir haben die passenden Lösungen, um Ihr Vorhaben zu finanzieren.

Weitere Checks und Infos bzw. die Anmeldung zum Beratungsgespräch finden Sie unter check-dein-wohnprojekt.at

„Unser schönstes Weihnachtsgeschenk“

Ing. Johannes Üblacker und seine Verlobte Christine Lindorfer freuen sich auf ihren (Raiffeisen-)Wohntraum in Neuhofen an der Ybbs.

Das schönste Geschenk wäre es, wenn wir zu Weihnachten einziehen können“, ist Christine Lindorfer (30) in großer Vorfreude auf ihr neues Zuhause in Neuhofen an der Ybbs. Das Strahlen der gebürtigen Oberösterreicherin ist berechtigt - angesichts der Traumlage mit Blick auf den Panoramahöhenweg und – bei Schönwetter – bis zu den Hohen Tauern!

Sie schaut dabei ihrem Verlobten Johannes Üblacker in die Augen, der aus dem elterlichen Vierkanter einen wahren Wohntraum gemacht hat. Sieben Jahre hat der Automatisierungstechniker und Abteilungsleiter bei der Firma SAR an den Umbauplänen gearbeitet.

Kernstück ist der zweigeschoßige Neubau für die bald vierköpfige Familie (Sohn Pauli bekommt Mitte Jänner einen kleinen Bruder). „Dafür mussten zwei Drittel des alten Vierkanters abgerissen werden“, erinnert sich Üblacker an die ersten Bagger-Stunden am 1. Februar dieses Jahres.

Ab Mitte April ging es Schlag auf Schlag: Nachdem für den südseitigen Garten eine Stützmauer errichtet worden war, begannen die Arbeiten am Rohbau. 170 m² Wohnnutzfläche verteilt auf zwei Geschoße galt es in Windeseile aufzubauen – inklusive umweltfreundlicher Haustechnik (Hackschnitzelanlage für den gesamten Neu- und Umbau).

Parallel zum Wohnhaus wurden die Arbeiten an drei Mietwohungen in einem Teil des Altbaus in Angriff genommen; zwei 95 m² große im Obergeschoß, eine kleinere neben dem Wohnbereich der Eltern. Der Aufwand war groß. Unter anderem musste die gesamte Zwischendecke neu eingezogen werden.

Als dritte „Baustelle auf der Baustelle“ verwirklichte sich Üblacker den langjährigen Traum von einem „Partykeller“. Wobei dieser Begriff deutlich untertrieben ist. Über einen gartenseitig neu geschaffenen Eingang (inklusive Erdkeller) kommt man nämlich in einen Gewölberaum, der mit seinen 60 m² auch größeren Partys standhalten sollte.

Dass es eine solche vielleicht bald geben kann, das lässt der Heiratsantrag des sympathischen Mostviertlers erahnen, den er seiner Partnerin am 31. Mai dieses Jahres gemacht hat.

Raiffeisen als Partner

Gebaut hat Johannes Üblacker fast ausschließlich mit lokalen Partnern. Das galt auch für die wirtschaftliche Planung, die von der örtlichen Raiffeisenbank abgewickelt wurde.

Bankstellenleiter und Wohntraum-Experte Hubert Streißelberger persönlich war es, der die Finanzierung, Förderung und Abrechnung für seinen langjährigen Kunden erledigte.

„Ich kenne Johannes schon von meinen Anfangsjahren als Jugendbetreuer und kann mich noch gut erinnern, wie er sein Konto bei uns eröffnet hat“, freut sich Streißelberger, der heuer auf 41 Jahre bei Raiffeisen zurückblickt. „Es war aber auch für mich ein sehr interessantes Projekt, das vom Bauherren äußerst professionell betrieben wurde“, hat der Neuhofner noch den Umbau der großen Maschinenhalle am Hof zu einer zweigeschoßigen Miethalle in Erinnerung, die erst vor rund zwei Jahren abgeschlossen worden war.

Alles in allem ist das junge Paar glücklich und überzeugt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Christine Lindorfer: „Ein Haus in dieser Größenordnung auf Dauer zu erhalten, wäre für uns eine große Belastung geworden. Nun konnte ein schöner Hof erhalten und gleichzeitig für eine zukunftsweisende Nutzung modernisiert werden“, so die Mühlviertlerin, die bei der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich im Bereich Markt corporates tätig ist.

Mit viel Eigeninitiative zum neuen Haus

Katrin Leichtfried und David Lindert erfüllen sich derzeit ihren ganz persönlichen Wohntraum. „Uns ist wichtig, dass wir sehr viel selber machen!“

Ihren Wohntraum von einem eigenen Haus mit Terrasse, Garten und sehr viel Platz erfüllen sich Katrin Leichtfried und David Lindert in Gresten-Land, wo die beiden ein 897 m² großes Grundstück erwarben. Baubeginn war im April 2021, inzwischen steht der Rohbau – in Massivbauweise, mit 50er-Ziegeln.

„Uns ist wichtig, dass wir sehr viel selber machen“, betonen Katrin Leichtfried und David Lindert, die sich schon auf ihren großen Wohn-Essbereich freuen – denn dem galt ihr Hauptaugenmerk bei der Planung. Für ein Gästezimmer und ein zweites Bad musste bei einer Wohnfläche von 180 Quadratmetern aber natürlich auch noch Platz sein. Und die derzeit so modernen, kuscheligen Sitzfenster wird es auch geben.

Im Außenbereich kann künftig auf der einladenden, großteils überdachten Terrasse gegrillt werden. Außerdem sind eine Garage und ein Carport geplant. Und dann reicht der Platz immer noch für großzügige Fahrzeug-Abstellflächen.

Die Energieversorgung geschieht per Luft-Wärmepumpe und mit Hilfe einer auf dem Dach installierten Photovoltaik-Anlage mit 8 Kilowatt. „Unsere Baufirmen kommen ausschließlich aus Gresten. Das hat viele Vorteile: Das Material ist rasch verfügbar, man hat einfach alles an einem Ort, was man braucht“, berichtet David Lindert.

Eine sichere, regionale Bank

Aber auch die Geldangelegenheiten überlässt das Paar nicht dem Zufall: „Ich bin sehr lange Kunde in der Raiffeisenbank Gresten und Andreas Wieser ist mein Berater, dem ich vertraue. Außerdem sind wir Nachbarn und somit auch privat verbunden. Raiffeisen ist einfach eine sichere, stabile Bank vor Ort.

Raiffeisen-Kundenberater Andreas Wieser freut sich: „Es ist eine meiner schönsten Aufgaben, langjährige Kunden umfassend zu beraten. Da kann ich Wünsche und Träume erfüllen. Und gerade beim Hausbau erstreckt sich so eine Partnerschaft über 20 oder 30 Jahre, in denen ich für die Kunden da bin.“