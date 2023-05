Berge machen Köpfe frei

Das Hamsterrad, in dem ein Großteil der Menschen läuft, dreht sich mitunter ziemlich schnell. Hinzu kommen die vielen Reize, die im Zeitalter der Digitalisierung rund um die Uhr auf uns einprasseln. Es ist zuweilen ein Drahtseilakt, mithalten zu können und dennoch die Balance zu bewahren um Körper und Seele gesund zu halten. Entschleunigung heißt das Zauberwort, das – in regelmäßigen Abständen angewandt – wahre Wunder wirkt.

APA-Video

Bei allem Fortschritt und Innovationsgeist ist und bleibt der homo sapiens ja ein Wesen der Natur. So verwundert es kaum, dass wir uns in ihrer Mitte optimal entspannen können. „Erholung in Grünräumen erhöht die Aktivität des Parasympathikus, bewirkt einen Rückgang von Stresshormonen und führt unserem Immunsystem wieder mehr Energie zu,“ bestätigte dazu Clemens Arvay in einem Gespräch im Herbst vergangenen Jahres. Als Biologe, Forscher und Sachbuchautor mit dem Schwerpunkt Gesundheitsökologie hatte er in einer Feldstudie mit Blutuntersuchungen nachgewiesen, dass Naturkontakt eine deutliche Verbesserung der Gesundheit bewirkt.

Welch ein Geschenk, dass wir hier im Mostviertel von wunderschöner Natur umgeben sind! Eingebettet in den Naturpark NÖ Eisenwurzen befindet sich etwa der Königsberg, der nicht nur mit einem Schilift für den Wintersport aufwarten kann.

“In jeden Wanderrucksack gehört ein Sackerl für den Müll, der zu Hause entsorgt wird, nicht auf den Bergen!“

Mit Kind, Hund und Wanderlust treffen wir in Hollenstein beim Gasthaus Jagersberger zusammen und trinken auf der gemütlichen Terrasse noch eine Tasse Kaffee, bevor wir zur Kitzhütte starten. Die Autos parken wir beim Bauernhof Hochschlag, von hier geht es zu Fuß los. Auf dem Bikepark-Gelände wird fröhlich geradelt, während wir den Weg erklimmen, der hin und wieder doch etwas steil anmutet. Die Kinder kommen in den seltenen Genuss, ihre eigenen Grenzen überwinden zu dürfen, wir Erwachsenen freuen uns über die verbrannten Kalorien.

Nach dem Anstieg werden wir schon mit einem Anblick belohnt, der an Schönheit kaum zu überbieten ist. Eine Bank lädt kurz darauf zu einer Pause ein, und Holzstämme lassen Kraxler-Herzen höher schlagen! Mit vielen dieser kindgewünschten Marsch-Unterbrechungen blicken wir nach beinahe zwei großzügigen Stunden Fußweg auf die Kitzhütte – der Weg ist das Ziel, die Natur wird zum Spiel. Wie schön es ist mitanzusehen, dass auch die Kinder von heute noch mit Steinen, Hölzern und Moosen kreativ werden können. Die Kitzhütte liegt unterhalb des Höhenrückens des Königsberges, und man kann hier sogar übernachten. Von Anfang Juni bis Ende September befindet sich das Weidevieh auf der Alm.

Als sie die Hütte erblicken, sausen die Kinder erfreut über die Almwiese und nehmen glücklich die Annehmlichkeiten in Empfang – Schaukel, erfrischendes Wasser, Sandkasten, Hühner laufen herum. Nach einer gemütlichen Brotzeit auf der urigen, gut besuchten Kitzhütte geht’s wieder abwärts Richtung Gasthof Jagersberger. Hier nehmen die Großen gemütlich auf der Terrasse Platz und lassen den Tag ausklingen, die Kleinen sprudeln bei so viel Frischluft über vor Energie und toben sich auf den Flößen und Schaukeln weiter aus. Tage, die wir so verbringen, bieten Erlebnisse, die wir für immer behalten. Für schöne Erinnerungen muss man im Voraus sorgen! Glück auf!