Zwei junge Männer mit einer Mission

Von 5. bis 9. September fanden die Berufseuropameisterschaften EuroSkills in Danzig in Polen statt. Florian Steffek arbeitet als Elektrotechniker bei der Firma Gottwald in Melk und Joachim Nimpf ist als Maurer bei der Firma Jägerbau in Pöggstall beschäftigt. Beide wollen sich eine Medaille erkämpfen und üben deswegen schon lange – sowie sehr intensiv. Unterstützung beim Training bekommt Nimpf von Coach Werner Hügel. „Wir trainieren seit Monaten zielgerichtet auf den Wettbewerb hin“, erklärt Nimpf.

Steffek wird von Bernhard Wilke trainiert, die Firma Gottwald hat ihm sogar einen eigenen Übungscontainer am Firmenparkplatz zur Verfügung gestellt. Dieser wurde mit allen notwendigen Materialien und Werkzeugen ausgestattet. So besteht für ihn die Möglichkeit, auch außerhalb der Betriebszeiten zu trainieren. Und das tat er, viele Wochen lang, immer von Donnerstag bis Sonntag. „Schließlich möchte ich mein Unternehmen und Österreich bestmöglich vertreten“, betont Steffek.

Beide haben übrigens schon in der Vergangenheit bei verschiedenen Wettbewerben beachtliche Erfolge präsentiert.

„Habe immer davon geträumt“

Nimpf erlangte bei den Bundesbewerben den zweiten Platz und legte bei den Staatsmeisterschaften – den AustriaSkills – das Fundament für die Europameisterschaften. „Ich habe schon in meiner Lehrzeit von den Berufsmeisterschaften gehört und immer davon geträumt, daran teilzunehmen. Dass mich der Weg einmal zu einem europäischen Wettbewerb führen sollte, hätte ich mir nie träumen lassen. Schon die Teilnahme macht mich ein bisserl stolz“, erzählt Nimpf.

Steffek freute sich bei den Lehrlingsmeisterschaften 2019 über den 1. Platz sowie über den 2. Platz bei den AustriaSkills 2022. Nimpf blickt mit Freude auf die Europameisterschaften 2023. „Von den EuroSkills erwarte ich mir einen fairen Wettbewerb, volle Konzentration und Freude an der Arbeit“ ist Nimpf motiviert.

Steffek erwartet sich ebenfalls einen fordernden und aufregenden Wettbewerb. Aber auch nach den Meisterschaften möchte Steffek sich weiterbilden und somit seine Stellung als einer der Besten seiner Zunft verteidigen – auch abseits der Hitze eines Wettkampfs.