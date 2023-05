„karriere clubbing“ goes Amstetten

Vollbild

Freude über das große Firmen-Interesse am ersten „karriere clubbing“ in Amstetten: Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner, Bürgermeister Christian Haberhauer, „Mein Lehrbetrieb“-Obmann Markus Felber, Wirtschaftsstadtrat Peter Pfaffeneder und Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Gottfried Pilz (v.l). Pünktlich zum „karriere clubbing“ in Amstetten wird die beliebte Lehrlingsbroschüre mit einer Übersicht über das Lehrstellenangebot in 80 Mostviertler Unternehmen in einer neuen Auflage erscheinen. Sie kann online unter www.mein-lehrbetrieb.at abgerufen werden und liegt bei der Messe sowie bei den Mitgliedsbetrieben auf.

