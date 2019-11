Seit sechs Jahrzehnten beschäftigt sich die Mondi Release Liner Austria (MRLA) mit der Beschichtung und Veredelung von Papieren und Folien. Das innovative Unternehmen mit Sitz in der Ybbstaler Gemeinde Hilm, verfügt somit über die Erfahrung und die Technologien um innovative, marktorientierte und wettbewerbsfähige Lösungen anbieten zu können – und das für namhafte Kunden in vierzig Ländern der Welt. Klebebänder, Etiketten, Hygiene- und Medizinartikel (Wundpflaster) aber auch Verpackungsmaterial – Trennpapier (eng. release liner) ist vom täglichen Leben nicht wegzudenken. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Produzenten und ihre Mitarbeiter, wie Mondi Release Liner Austria-Geschäftsführer Stefan Schönberger im Gespräch mit Hallo! MOSTVIERTEL wissen lässt.

Herr Schönberger, Ihr Unternehmen wurde kürzlich – zusammen mit der Mondi Gruppe in ganz Österreich – für sein Gesundheitsprogramm mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet. Was hat Ihrer Meinung nach die Jury überzeugt?

Stefan Schönberger: Wir tun unser Bestes, damit sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen und gesund bleiben. Ein hilfsbereites Arbeitsumfeld, umfangreiche Sozialleistungen, flexible Arbeitszeitmodelle stellen eine gute Work-Life-Balance sicher. Dazu kommen Benefits, wie der monatliche Gesundheitsbus, Workshop-Angebote und sportliche Aktivitäten, aber auch Energietankstellen, frisches Obst und Gemüse sowie Gratis-Getränke.

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung in unserer vernetzten und globalisierten Welt bewusst. Die offizielle Anerkennung dieser Leistungen durch den Fonds Gesundes Österreich ist eine anerkennende Bestätigung für diesen Weg.

Unser CEO Peter Oswald hat es bei der Feier anlässlich der Gütesiegel-Überreichung auf den Punkt gebracht: Gesundheitsförderung und Sicherheit entsprechen einem unserer Grundwerte: Wertschätzung. Sie sind eine Kernaufgabe unserer Unternehmensführung, denn unser Ziel muss es sein, lange gesund zu bleiben. Nur so gelingt es uns, die volle Leistung zu erbringen und wettbewerbsfähig zu bleiben!

Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung?

Schönberger: Maschinen und Computer übernehmen bei uns vor allem schwere bzw. monotone Aufgaben, damit sich unsere Mitarbeiter auf abwechslungsreiche und wertschöpfende Arbeiten konzentrieren können. Die Digitalisierung ist für uns daher ein Erfolgsfaktor, der Arbeitsplätze schafft und sichert und die Qualität steigert – zum Beispiel durch ausgefeilte Sensorik und Rechenmodelle, die unsere Mitarbeiter unterstützen, die bestmöglichen Maschineneinstellungen zu finden. Das steigert die Qualität unseren Produktes und senkt gleichzeitig den Ausschuss im Produktionsprozess. Digitalisierung macht daher für uns wirtschaftlich Sinn, erleichtert unsere Arbeit und schont die Umwelt.

Nachhaltigkeit ist das Thema der Stunde. Die Papierindustrie steht in diesem Zusammenhang stark in der Kritik. Mit Recht?

Schönberger: Wir arbeiten konsequent daran, Produktionsprozesse umweltfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten. Dazu zählen unter anderem ständige Verbesserungen bei der Energieeffizienz, der Einsatz nachhaltiger Rohstoffe und Energiequellen sowie die Reduktion von Flug- und Autoreisen zugunsten der Bahn. Nicht zuletzt sind nachhaltige Papier- und Verpackungslösungen zentraler Teil unserer Forschungsarbeit.

Stichwort Verpackung: Wohin kann und soll die Reise Ihrer Meinung nach gehen?

Schönberger: Verpackung ist nicht gleich Verpackung. Sowohl Papier als auch Kunststoff haben spezifische Eigenschaften, durch die sich die Materialien für verschiedene Zwecke eignen. Die Optimierung des Verpackungsmaterials spielt bei Mondi eine grundlegende Rolle. Wir arbeiten nach dem Leitsatz: „Wann immer möglich aus Papier, wo sinnvoll aus Kunststoff“.

Unser tiefgreifendes Verständnis von Rohstoffen und den Verarbeitungsprozessen macht uns dabei zum idealen Partner. Mit unserem kundenorientierten Ansatz EcoSolutions arbeiten wir eng mit Kunden zusammen, um deren Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Wir wissen: Beschichtetes Papier soll und kann mittelfristig bei vielen Anwendungen kunststoffbasierte Verpackungen ersetzen. Das ist unser Auftrag. Genau dafür braucht es auch qualifizierte und engagierte Mitarbeiter und ein inspirierendes Arbeitsumfeld.

Denn es sind die Ideen, der Enthusiasmus und das hohe Engagement jedes einzelnen, was uns unter dem Strich besser, stärker und erfolgreicher macht. Nur gemeinsam können wir hervorragende Leistungen erbringen und für die Zukunft einen Fußabdruck hinterlassen.

Ein Trennpapier (engl. release paper oder release liner) wird zum Schutz von Oberflächen oder zur Produktion definierter Flächengebilde eingesetzt. Kennzeichnend ist eine antihaftende Oberfläche. Diese kann bei der Herstellung durch Tränkung oder durch Beschichtung eines geeigneten Papiers oder eines anderen geeigneten Trägermaterials, z. B. einer Folie erreicht werden.

Trennpapiere finden sich im täglichen Gebrauch häufig zum Schutz von klebrigen Oberflächen vor Verschmutzung oder versehentlichem Festkleben in der Verpackung, wie bei Klebe-Etiketten, an Klebebändern, im Hygienebereich, bei medizinischen Pflastern, oder selbstklebenden Dekorations- und Schutzfolien. Viele Trennpapiere sind wiederverwertbar und können dem Recyclingprozess zugeführt werden.