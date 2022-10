Lehrlinge bei Hueck Folien haben’s drauf

Hueck Folien ist weltweiter Spezialist für optisch anspruchsvolle und funktionale Oberflächenbeschichtungen in den Märkten Security, Labeling und Design. Das bedeutet, dass Hueck Folien beispielsweise die perfekte Beschichtung schafft, welche die Farben von Produktetiketten so richtig zum Leuchten bringt oder unverwechselbare, detailreich schillernde Hologramme für Geldscheine entwickelt, und damit für die höchste Fälschungssicherheit einer Währung sorgt – und vieles mehr.

Seit 1970 steht das Familienunternehmen für Stabilität, Qualität und Innovationskraft in den Bereichen Security, Labeling und Design. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schreiben die Erfolgsgeschichten des Unternehmens täglich durch ihre Leidenschaft für Spitzenleistungen fort. Lehrlinge bei Hueck Folien lernen, wie man eine große Vielfalt an diesen spannenden Beschichtungen entwickelt und in höchster Qualität für den weltweiten Einsatz herstellt. Gefertigt wird ausschließlich in Baumgartenberg (zwischen Perg und Grein).

Zukunftsorientierte Ausbildung

Innovative Folienbeschichtung erfordert Hightech-Wissen aus vielen Bereichen. Daher bietet das Unternehmen eine Vielzahl an Lehrberufen mit langfristigen Entwicklungsperspektiven an.

Die Lehrlinge werden in ihrer umfassenden praxisnahen Ausbildung von einem Lehrlingsausbilder begleitet. Über die duale Ausbildung hinaus bietet Hueck Folien Zusatzausbildungen in sozialer Kompetenz, Projektarbeit und kreativem Denken.

Der Hueck Folien Future Point dient als Treffpunkt für Technik-Lehrlinge und bietet Raum zur Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. Neben einer hervorragenden Ausbildung in einem interessanten industriellen Umfeld bietet das Unternehmen seinen Lehrlingen als Arbeitgeber ein großes Gesamtpaket an attraktiven Leistungen, wie unter anderem:

Stabile Arbeitsplätze bei einem sicheren Arbeitgeber in der Region

Gute öffentliche Verkehrsanbindung und ausreichend gratis Parkmöglichkeiten

Überdurchschnittlich gute Bezahlung (Kollektivvertrag der Metallindustrie)

VITAL-Programm, BGF-Zertifizierung und betriebsärztliche Betreuung

Umfangreiches, flexibles Weiterbildungsangebot

Übrigens: Sehr viele der Lehrlinge von Hueck Folien schließen ihre Lehre mit Auszeichnung ab.

Lehrlingsausbildung in einem Topbetrieb

Alexander Kraft hat sich für eine Lehre als Prozesstechniker entschieden. Im Interview gibt der Lehrling im 3. Lehrjahr Einblicke in die Ausbildung und erzählt, was für ihn die Lehre bei Hueck Folien ausmacht.

Alexander Kraft Foto: zVg



Warum hast du dich für eine Lehre als Prozesstechniker entschieden – und warum bei Hueck Folien?

Ich interessiere mich für Mechanik und Pneumatik. Als Prozesstechnik-Lehrling lerne ich jetzt, wie man Maschinen einstellt und bedient. Die Fähigkeiten kann ich auch in meiner Freizeit einsetzen und zum Beispiel einen Schaltkasten zu Hause selbst reparieren. Hueck Folien, weil es ein Arbeitsplatz in der Nähe ist und gleichzeitig international.

Wie kann man sich deine Ausbildung vorstellen? Was lernt man als Prozesstechnik-Lehrling?

Ich lerne unter anderem Geräte und Maschinen an den Produktionsanlagen zu rüsten und einzustellen und die Programmierung von CNC-gesteuerten Anlagen. Die Ausbildung ist abwechslungsreich. Man bekommt viel Verantwortung – auch als Lehrling – und darf viel machen. Die Lehrlingsausbildner und Kollegen sind dabei eine große Unterstützung.

Was zeichnet Hueck Folien als Ausbildungsbetrieb deiner Meinung nach aus?

Die ausgezeichnete Vorbereitung auf die Berufsschule und Lehrabschlussprüfung. Wir kennen uns oft besser aus als unsere Mitschüler. In Pneumatik zählte bisher jeder Lehrling von uns zu den Klassenbesten, weil wir im Unternehmen so gut vorbereitet werden. Auch das Arbeitsklima ist sehr angenehm. Man spürt den Teamgeist und den Zusammenhalt.

Schnuppern jederzeit erwünscht!

Ab September 2023 sind bei Hueck Folien für den Lehrberuf Prozesstechnik verstärkt junge Technikbegeisterte gefragt. Gesucht sind aber auch Lehrlinge für Mechatronik/Fertigungstechnik, Betriebslogistik und Labortechnik.

Interessierte können sich jederzeit bei Sonja Ehrenbacher unter:

07269 7570-140,

per Whatsapp an +43 664 961 78 87

oder E-Mail an: pers@hueck-folien.at

für einen Experience Day zum Schnuppern anmelden und sich hautnah selbst ein Bild von den spannenden Lehrberufen machen.

Lehrlinge und Ausbildner beantworten Fragen aber auch gerne auf der nächsten Lehrlingsmesse:

Berufs- und Bildungsmesse

WKO Perg, Haydnstraße 4,

4320 Perg

Freitag, 11. November: 14:00 bis 18:00 Uhr

Samstag, 12. November: 9:00 bis 12:00 Uhr

Der Eintritt ist frei!