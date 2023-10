Erleben Sie mit uns die schönsten Adventmärkte!

ÖSTERREICH.

Erleben Sie am Katschberger Adventweg einen aktiven Advent auf 1.750 Metern Höhe inmitten unberührter Natur, hoch oben in den Bergen, fernab von Kitsch und Kommerz. Bei unserer Reise zum Adventzauber im Bergdorf Filzmoos herrscht vorweihnachtliche Idylle in den Bergen, inklusive malerischer Winterwanderungen inmitten herrlicher Landschaft. Zum stimmungsvollen Höhepunkt der Adventzeit bieten wir Ihnen dieses Jahr mit der zauberhaften Bergweihnacht in Tirol ein besonderes Erlebnis an.

Atmen Sie durch und genießen Sie mit uns Weihnachten zwischen schneebedeckten Gipfeln, weit weg vom Alltag, inklusive traumhafter Schlittenfahrten. Sollte hier noch nichts Passendes für Sie dabei sein, veranstalten wir bezaubernde Tagesfahrten zu den idyllischsten Plätzen Österreichs. Die Wiener Sängerknaben in Mariazell, Adventstimmung in Hallein und Hellbrunn, Advent am Wolfgangsee, im adventlichen Weitra, am Mondsee, auf der Pürgg, in der Kellergasse Hadres, dem Schloss Hof oder auch dem Gut Aiderbichl – bei uns finden Sie die passende Adventreise!

DEUTSCHLAND.

Wie zum Träumen gemacht sind die Adventmärkte Deutschlands: Das Weihnachtswunderland Thüringen begeistert mit wunderschönen Plätzen. Der Striezelmarkt in Dresden, ältester Weihnachtsmarkt Deutschlands, verzaubert mit seinem Lichterglanz. Selbiges gilt für die Märkte im fürstlichen Regensburg sowie im charmanten Passau, genauso

wie für den Romantikadvent in Rothenburg und Nürnberg. In der Hundertwasser-Brauerei Kuchlbauer warten stimmungsvoller Adventmarkt, Brauereiführung, Verkostung sowie eine Kunstausstellung auf Sie. Zusätzlich können Sie bei unserer Adventkreuzfahrt Nürnberg - Passau die besinnliche Stimmung vom Wasser aus erleben. Besonders empfehlenswert sind auch unsere Advent-Tagesfahrten auf die Fraueninsel, nach Altötting, zur Halsbacher Waldweihnacht oder in die Pullman-City.

INTERNATIONAL.

Erlebten Sie schon einmal die Weihnachtsstimmung in Mailand, die Vorweihnachtszeit im kroatischen Varazdin oder den bezaubernden Advent im böhmischen Budweis? Genießen Sie die adventlich warme Atmosphäre mit uns! Zum Jahreswechsel bringen wir Sie auf die Sonneninsel Lošinj, ins stilvolle Grado oder nach Bad Hévíz.

