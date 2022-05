Im Mostviertel nahmen die God’nleute (Taufpaten) traditionellerweise eine wichtige Rolle im Familienleben ein. Sie standen dem Täufling in vielen Lebensfragen zur Seite und warfen ein achtsames Auge auf das Kind.

Am God‘ntag wurden Bekannte und Verwandte eingeladen und es gab immer nur besonderes Geschirr, Most und Essen und vor allem: besondere Geschichten! Auch im MostBirnHaus gibt es jetzt eine God‘n: Sie lädt die BesucherInnen zum geselligen God‘ntag in ihr kleines Häuschen ein, das nun in die Erlebnisausstellung eingebunden ist.

Auf den Tisch kommt heute wie damals ein herzhaftes Schweinsbratl mit Beilagen, das auf einer geselligen Tafel mit Most und Saft verzehrt wird.

Das God‘nhaus bietet Platz für bis zu 35 Personen und ist mit einer Küche, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Getränkekühlschrank und W-LAN ausgestattet. Ein großzügiger Parkplatz und ein Kinderspielplatz mit Gartenlabyrinth runden das Erlebnis ab. Ob Familienfeier, Tauf- & Erstkommunionsfeiern, Klassentreffen, Kindergeburtstage, Klausuren, Seminare oder Workshops - wohlfühlen ist garantiert. Mieten kann man diese besondere Location entweder halb- oder ganztags. Ein Einkauf im gut sortieren Shop, mit Spezialitäten rund um die „Mostbirn“ runden das Erlebnis ab.

Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

07479/6400

www.mostbirnhaus.at

office@mostbirnhaus.at