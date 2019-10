JUNGBRUNNEN SPERMIDIN

Ein Wirkstoff mit dem du deine Altersuhr stoppen oder sogar zurückdrehen kannst – wer wünscht sich das nicht? Forscher der MedUni Graz beschäftigen sich derzeit intensiv mit dem Jungbrunnen Spermidin. Noch sind nicht alle Geheimnisse dieser faszinierenden körpereigenen Substanz gelöst.

Doch ich verrate dir hier, wie du die höchst positiven Wirkungen von Spermidin schon heute für dich nutzen kannst.

Die Substanz Spermidin kommt in allen lebenden Organismen vor und erhielt seinen Namen, weil sie anfangs in der Samenflüssigkeit (Sperma) entdeckt wurde. Es kommt aber auch in vielen anderen besonders aktiven Körperzellen vor. Chemisch ist es ein sogenanntes Polyamin, dessen körpereigene Produktion leider mit steigendem Lebensalter abnimmt. Vor etwa 10 Jahren hat dieses geheimnisvolle Biomolekül auch das Interesse der Altersforscher geweckt.

Folgende positive Wirkungen des Spermidins konnten in Versuchsreihen an Mensch und Tier nachgewiesen werden:

+ Schutz vor Herzinfarkt, Blutdrucksenkung

+ Entzündungshemmung

+ Stärkung des Immunsystems

+ fördert den Fettabbau

+ schützt vor Krebs

+ senkt dein Diabetesrisiko

+ schützt vor Demenz

+ kann deine Lebensdauer verlängern

Lebensmittel mit hohem Spermidin-Gehalt:

+ Erbsen

+ Blauschimmelkäse

+ Weizenkeime

+ Linsen und rote Bohnen

+ Birnen und Pilze

+ Brokkoli und Karfiol

+ Nüsse und Vollkornprodukte

Eine Studie der Grazer Forscher aus 2016 an 1000 Einwohnern in Südtirol, die sich besonders spermidinreich ernährten, ergab zur Vergleichsgruppe folgendes:

- Deutlich niedrigerer Blutdruck

- 40% niedrigeres Risiko des plötzlichen Herztodes

- Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko um 20 % geringer

- Spermidin verjüngt deine Zellen

Es stimuliert in deinen Zellen die sogenannte Autophagie, das heißt deine Zellen zerlegen selbstständig gealterte Zellstrukturen in ihre Bestandteile, bereiten sie neu auf und stehen dann als Bausteine für neue Zellen zur Verfügung. Durch diesen Selbstverdauungsprozess entgiften sich die Zellen selbst und bleiben dadurch frisch und vital. Auch Fasten regt bekanntlich diesen Prozess an. Es entgiftet, regeneriert und wirkt damit lebensverlängernd.

So kannst du dich selbst mit Spermidin tunen:

+ nimm ausreichend spermidinhaltige Lebensmittel zu dir

+ zweimal pro Monat einen Fastentag einlegen

+ seit einigen Monaten gibt es Spermidinkapseln im Verkauf. www.thelongevitylabs.com



MEIN SUPERTIPP FÜR DICH

Zwei Linsen- oder Erbsengerichte pro Woche versorgen dich nicht nur ausreichend mit Spermidin, sondern auch mit hochwertigem pflanzlichem Eiweiß und vielen Vital- und Ballaststoffen. Alles was ich in meinen Blogs schreibe, praktiziere ich seit vielen Jahren selbst. Die Linsengerichte gehören natürlich dazu!

Euer GesundheitsDoc