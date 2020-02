Bis zu 80% aller Österreicher(innen) leiden an einer Form der chronischen Parodontitis - wir reden also von einer klassischen Volkskrankheit! Stell dir vor, eine Entzündung, so groß wie deine Handfläche, schlummert in deiner Mundhöhle, richtet massiven Schaden an und du weißt es gar nicht! Dann leidest du möglicherweise an einer chronischen Parodontitis – als Raucher sogar ziemlich sicher.

Ursache

Ist die Plaque – ein klebriger, weißlicher Zahnbelag, der oft nicht gleich zu erkennen ist und massenhaft ziemlich gemeingefährliche Krankheitserreger enthält. Wird diese Plaque bei der täglichen Zahnpflege nicht vollständig entfernt, so kommt es bei entsprechender Disposition dazu, dass die giftigen Auscheidungsprodukte dieser Erregervielfalt zuerst das Zahnfleisch entzünden und in der Folge auch den Kieferknochen wegschmelzen lassen, in dem die Zähne normalerweise verankert sind. So kommt es langsam aber sicher zu Zahnlockerung und Zahnverlust begleitet von einem charakteristischen üblen Mundgeruch. Fast alle unsere Parodontitis-Patienten haben auch einen massiv erniedrigten Vitamin D Spiegel.

Skandal Nr. 1

Obwohl erwiesen ist, dass die chronische Parodontitis ein eigenständiger Risikofaktor für Frühgeburten ist, konnte die Zahnärzteschaft beim Gesetzgeber noch nicht durchsetzen, dass zumindest eine Zahnkontrolle während der Schwangerschaft bindend in den Mutter-Kind-Pass aufgenommen wird. Daher mein dringender Appell an die lieben Kollegen von der Frauenheilkunde: Nehmt euch doch die 5 Sekunden Zeit und schaut euren schwangeren Patientinnen auch mal kurz „oben“ hinein – entzündete Schleimhäute schauen überall ziemlich gleich aus – und schickt sie zumindest einmal während der Schwangerschaft zum Zahnarzt!

Skandal Nr. 2

Obwohl wir wissen, dass weltweit wesentlich mehr Zähne durch Erkrankungen des Zahnhalteapparates verloren gehen als durch Karies, müssen sich die Patienten eine entsprechende Parodontitis-Behandlung fast immer selbst bezahlen – im Klartext gibt es diese folgenreiche Erkrankung für die österreichischen Sozialversicherungen gar nicht. Wieder einmal typisch für unseren Operettenstaat, dass für die Vorbeugung kein Geld da ist, die nach dem Zahnverlust notwendigen Prothesen aber zumindest teilweise anstandslos bezahlt werden.

Das ist auch einer der Gründe, warum sich viele Kassenärzte erst gar nicht mit Parodontalbehandlungen auseinandersetzen. Aber dafür haben wir ja eine „Gratiszahnspange“, die in Wirklichkeit in den allermeisten Fällen gar keine ist, sich politisch jedoch ausgezeichnet „verkaufen“ lässt. Für wie blöd hält uns der Gesetzgeber eigentlich?

Weitere Gefahren

Diese heimtückische und oftmals nicht erkannte Erkrankung gilt mittlerweile als eigenständiger Risikofaktor für Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt, rheumatische Erkrankungen und Frühgeburten. Fast alle starken Raucher haben eine Parodontitis!

Im Klartext

Unserer Gesundheitspolitik ist es offensichtlich lieber, die wesentlich teureren Folgekosten zu bezahlen, als in Vorbeugung und entsprechende Therapien zu investieren, wie das etwa in der Schweiz oder in Skandinavien durchaus üblich ist. Eine typisch österreichische Lösung eben!

So erkennst du eine Parodontitis

Zahnfleischbluten; dunkel rot verfärbtes, geschwollenes Zahnfleisch; Mundgeruch; entzündlich eitriges Sekret; Längerwerden der Zähne; Zahnlockerung

Soweit darf es nicht kommen

Eine Behandlung zahlt sich immer aus, denn der Entzündungsprozess kann bei entsprechender Mitarbeit der Patienten zum Stillstand gebracht werden. Eine von vielen Voraussetzungen für einen nachhaltigen Behandlungserfolg ist das sofortige Einstellen des Rauchens sowie eine Optimierung des Vitamin D Spiegels.

Wir empfehlen

Lebensstiländerung; Rauchen einstellen; Stressvermeidung; ausreichende Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen, CoEnzym Q10; Vitamin D Spiegel messen; 2 x jährlich zu Mundhygiene und Zahnarzt; perfekte Zahnpflege nach Anleitung durch die Mundhygiene-Fachkraft.

Dr. Christian Reisinger

Dr. Christian Reisinger ist seit 1988 als Zahnarzt mit eigener Praxis in Amstetten tätig. Seit mehr als vier Jahren schreibt er in einem eigenen Blog auf facebook und seiner Internetseite Gesundheits-Beiträge zum Thema BESSER LEBEN. Kommentare, Anregungen und Fragen sind dort ausdrücklich erwünscht!

