EPIDEMIE, PANDEMIE, HYSTERIE, CHANCE

Warum? Darum!

DIE GRÖSSTEN KILLER unseres Zeitalters sind weder Influenza, schon gar nicht Corona sondern:

Stress

Herz-Kreislauferkrankungen

Nikotin- und Alkoholsucht

Diabetes

Fettleibigkeit und Bewegungsmangel

Nichtalkoholische Fettleber

Krebs

Neben- und Wechselwirkungen von Medikamenten

Allein in Deutschland hat Diabetes in den letzten 10 Jahren wegen der andauernden Zuckerintoxikation um 40 % zugenommen und fordert bei unseren Nachbarn jährlich 200.000 Todesopfer. Zweihunderttausend!!!

LEICHTE BEUTE

Wie wir leider jetzt alle wissen, sucht sich Corona hauptsächlich leichte Beute, also ältere Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen, die leider – und das sage ich ganz deutlich – sehr oft „hausgemacht“ sind. So sind die meisten Opfer Männer mit Übergewicht (daher Diabetes) und langjährige Raucher (daher Lungenerkrankungen). Also beste Bedingungen für einen Erreger, der sich in geschwächten Lungen besonders wohlfühlt!

Wir kommen in der Regel völlig gesund auf die Welt und die meisten von uns schaffen es mit beinahe unglaublicher Präzision, ab der Lebensmitte krank zu werden, mit Schwimmreifen und Hüftgold herumzulaufen, hohem Blutdruck, Diabetes, und leider viel zu oft Krebs! Das muss nicht sein, besser noch – das darf nicht sein!

DARUM MEIN APPELL AN ALLE RAUCHER UND ÜBERGEWICHTIGEN:

Spätestens jetzt aufgrund dieser Krise ist für euch die allerbeste Gelegenheit, mit euren Lastern zu brechen.

Wer jetzt noch weiter raucht, dem ist nicht zu helfen und wer weiter seinen Schwimmreifen pflegt, dem auch nicht! Also bitte nützt diese Chance der Lebensstiländerung, denn gerade für die Jüngeren unter euch war das sicher nicht die letzte Pandemie!

MEDIZYNIKER

Wir haben in unserem Land hervorragende Ärzte und Wissenschaftler. Jedoch sind wir Ärzte dazu konditioniert, das eigene Fach überzubewerten. Das gilt auch für die Virologen.

Beispiel gefällig? Die täglichen Ergüsse des hochdekorierten deutschen Supervirologen Prof. Drosten im deutschen TV. Der Mann versteht doch etwas vom Immunsystem.

Warum brüllt er nicht täglich laut hinaus: „Hey Leute, wartet nicht auf die Coronaimpfung, sondern schluckt ab sofort täglich 4000 I.E. Vitamin D und 1g Vitamin C, achtet auf versteckte Zucker und betreibt täglich Sport an der frischen Luft!!!“ Das allein wäre wichtiger als jede Gesichtsmaske.

Ganz klar, er könnte sich sofort alle Fördergelder der Pharmaindustrie abschminken und sich einen Nachfolger suchen.

Das ist übrigens genau jener Virologe, der im TV am 30. Jänner verkündete, dass Gesichtsmasken nichts bringen, um ein paar Wochen später der deutschen Kanzlerin die Einführung einer strengen Maskenpflicht zu diktieren……

Ich vermisse in diesen Tagen das wirklich große, fächerübergreifende Gedankenkonstrukt. „Wo sind die kritischen Medizyniker?“ formulierte kürzlich ein prominenter deutscher Kollege so treffend!

Nein – ich fürchte mich noch immer nicht vor diesem hinterlistigen Coronavirus, denn fürchten bedeutet in dieser Ausnahmesituation nichts anderes als Angst und Panik. Diese flächendeckend zu verbreiten ist eine der ältesten und erfolgreichsten Kriegsstrategien und da mache ich sicher nicht mit. Mich ängstigen lediglich die Mächte im Hintergrund und deren Lobbys, die schon jetzt gnadenlos an ihren Rädchen drehen. Ein Virus will seinen Wirt nicht killen, denn damit würde es Selbstmord begehen!

Jetzt noch ein paar Schmankerl für euch, von einigen berühmt-berüchtigten Persönlichkeiten – EINFACH ZUM NACHDENKEN:

EU-Präsident JEAN CLAUDE JUNCKER:

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt!“

DAVID ROCKEFELLER:

„Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles was wir brauchen, ist eine große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren!“

JOHANN-WOLFGANG VON GOETHE:

„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!“

Bestes und eigentlich unglaubliches Beispiel dazu ist doch unser EU-Nachbarland Ungarn.

Leider muss ich mittlerweile auch Deutschland dazuzählen, denn in unserem Nachbarland stehen Impfpflicht und Zwangsimpfung im Raum und es werden in aller Öffentlichkeit Menschen verhaftet, nur weil sie die deutsche Bundesverfassung mit sich herumtragen, um damit auf ihre Bürgerrechte aufmerksam zu machen!

Und genau darum bleibt stark – und denkt auch so!

Euer GESUNDHEITSDOC