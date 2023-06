Die 4711-REGEL Blitzentspannung für zwischendurch

Besonders jetzt, in diesen unsicheren und durchaus „langvirigen“ Zeiten können wir unser Immunsystem neben vielen anderen von mir beschriebenen Maßnahmen auch durch wirksame Entspannungstechniken stärken!

Eine betont verlangsamte Ausatmung, knapp doppelt so lang wie das Einatmen, aktiviert dein parasympathisches Nervensystem, das für deine Entspannung sorgt.

Damit du dich an diesen Atemrhythmus leichter gewöhnen kannst, hilft dir dabei meine 4711-Regel wie folgt:

+ 4 Sekunden einatmen

+ 7 Sekunden ausatmen

+ 11 Minuten lang durchführen

Diese Atemübung kannst du zu deiner allgemeinen Entspannung täglich in deinen Alltag einbauen.

ATEMTRAINING BERUHIGT DEIN VEGETATIVES NERVENSYSTEM

Durch die vertiefte Atmung nimmt deine Lunge um ein Vielfaches mehr Sauerstoff auf, als bei der sonst üblichen zu flachen Atmung. Dieser Effekt führt zu verbesserter Durchblutung, und Puls und Blutdruck sinken. Zusätzlich wird dein Immunsystem gestärkt – in diesen Zeiten bekanntlich immens wichtig!

Nutze diese Technik auch, um in einer akuten Stress-Situation rasch wieder zur Ruhe zu kommen. Am besten geht das in der sog. Droschkenkutscherhaltung – meditativ mit geschlossenen Augen.

Ich halte chronischen Dauerstress mittlerweile für den Risikofaktor Nummer eins vor allem bei Herz-Kreislauferkrankungen und darum solltest auch du mit geeigneten Strategien dagegenhalten. Meine 4711-Regel gehört auch dazu!

Also gleich heute damit anfangen und regelmäßig in deinen Tagesablauf einfügen!

Euer GESUNDHEITSDOC

Kommentare, Anregungen und Fragen sind ausdrücklich erwünscht!

Auf meiner Website www.zahnarzt-reisinger.at kannst du alle bisher erschienenen Blogs jederzeit nachlesen.