Erkältungszeit: Fiebersenken bitte nicht um jeden Preis!

Grippale Infekte mit Fieber sind besonders jetzt in der Erkältungszeit ziemlich lästig.

Mit Fieber fühlst du dich rasch meist richtig krank. Dabei ist Fieber ein schönes Zeichen dafür, dass dein Körper gut funktioniert, denn es hilft dir, deine Erkrankung effizient zu bekämpfen. Du solltest es nur dann senken, wenn es zu hoch ansteigt. Bevor du zu Aspirin & Co greifst, probiere besser was ich dir hier empfehle, denn diese pharmakologischen Wirkstoffe können deine Krankheit oft sogar noch verlängern.

FIEBER...

...ist eine Abwehrreaktion deines Körpers auf Entzündungsbotenstoffe, die durch Viren, Bakterien oder Parasiten freigesetzt werden. Das bewirkt, dass sich deine Körpertemperatur erhöht, eine geniale Reaktion, die deinen Körper vor schweren Schäden schützt.

SO HILFT DIR FIEBER

…Viele Krankheitserreger hassen höhere Temperaturen, dadurch können sie sich schlechter vermehren

… Temperaturerhöhung bewirkt, dass Zellen des Immunsystems aktiviert werden und diese lästigen Erreger „auffressen“

… Stoffwechsel und Durchblutung werden richtig angekurbelt, sodass deinem Körper mehr Energie für die Abwehr zur Verfügung steht

NATÜRLICHE HEILREAKTION

Fieber ist also eine natürliche Heilreaktion deines Luxuskörpers, die du sogar eher unterstützen als stoppen solltest!

Erst eine Temperatur von mehr als 39 Grad gilt als hohes Fieber, und erst dann ist es ratsam für dich, mit fiebersenkenden Maßnahmen zu beginnen.

WICHTIG

Mit Fieber brauchst du Schonung und Bettruhe, denn trotz seiner Vorteile ist es leider auch eine starke Belastung für dein Herz-Kreislaufsystem. Bei starkem Schwitzen ist es von enormer Wichtigkeit den entstandenen Flüssigkeitsverlust durch entsprechende Trinkmengen permanent auszugleichen.

VERSUCHUNG ASPIRIN & CO

Klarerweise ist die Versuchung groß, das Fieber mit entsprechenden Medikamenten rasch zu senken. Damit bekämpfst du jedoch nur die Krankheitssymptome, jedoch nicht die zugrunde liegende Infektion. Dazu fehlen dir jetzt die heilenden Wirkungen des Fiebers, deine Erkrankung kann sich verlängern und unnötige Komplikationen können sich einstellen, was im schlimmsten Fall auch richtig böse enden kann!

UNBEDINGT ZUM ARZT...

...wenn du eine Herzerkrankung hast oder dein Fieber über 40 Grad ansteigt.

RICHTIG FIEBERMESSEN

Die Messung im After (rektal) ist am genauesten, da sie die Basaltemperatur in deiner Körpermitte darstellt.

Kanadische Wissenschaftler haben 2015 in einer Studie festgestellt, dass bei Fiebermessung im Mund oder unter der Achsel die Temperaturen meistens um 1-2 Grad zu niedrig gemessen werden, sodass leichtes Fieber damit übersehen werden kann!

Mein SUPERTIPP für dich

Versuche vorerst mit natürlichen Mitteln eine sanfte Fiebersenkung (Wadenwickel, Lindenblütentee), unterstützt durch eine Vitamin-C-Stoßtherapie (mehrmals tägl. 1 Gramm über 2 Tage)

Euer GESUNDHEITSDOC

Kommentare, Anregungen und Fragen sind ausdrücklich erwünscht!

Auf meiner Website www.zahnarzt-reisinger.at kannst du alle bisher erschienenen Blogs jederzeit nachlesen.