Geheimnisvolle Faszien

Viel zu lange waren sie ein Stiefkind der Medizin – unsere Faszien. Dabei handelt es sich um bindegewebige Hüllen, die unsere Muskeln umgeben. Wenn du deine Faszien richtig trainierst und damit forderst, können sie dich sehr wirksam vor schmerzhaften Verspannungen und den damit verbundenen Fehlhaltungen schützen.

WAS SIND FASZIEN?

Sie sind ein kollagenhaltiges und damit eiweißreiches Bindegewebe, das jeden deiner Muskeln und damit auch deinen gesamten Bewegungsapparat umspannt. Sie sind durchschnittlich etwa 1 mm dick, dennoch enorm kräftig. Gut trainierte Faszien können einem Zug von bis zu 60 kg standhalten. Schwache Faszien verkleben oft, wenn sie nicht genug gefordert werden, und mit ihnen auch die sie umhüllenden Muskelfasern. Spätestens dann kommt es zu lästigen Verspannungen und teilweise starken Beschwerden, die durchaus auch als „Bandscheibenvorfälle“ fehlgedeutet werden…..

FASZIEN BEEINFLUSSEN DEINE GEFÜHLE

Deine Faszien ziehen sich ohne richtigen Anfang oder Ende durch deinen Körper. Dabei beeinflussen sie auch dein Befinden und deine Gefühle, denn sie beinhalten reichlich Nervenenden, die für die Weiterleitung unzähliger Informationen an das Gehirn verantwortlich sind.

FASZIEN BRAUCHEN WACHSTUMSHORMON

Umgekehrt beeinflusst natürlich auch dein Nervensystem dein Fasziengeflecht. Es ist damit völlig klar, dass du unter Stress wortwörtlich angespannt bist. Bist du locker unterwegs, sind also auch deine Faszien weniger angespannt. Es ist also durchaus ratsam, Gelassenheit und Entspannung auch auf Ebene der Faszien zu trainieren. Stress verhindert meist auch einen ausreichend tiefen Schlaf und du produzierst daher in der Nacht kaum das wichtige Wachstumshormon STH. Und das wiederum brauchen die Faszien um stark und elastisch zu bleiben. Auch gibt es ohne STH kaum Fettabbau.

Neben Stress können auch Bewegungsmangel, Operationen und Schonhaltungen unsere Muskeln und Gelenke schmerzhaft einschränken und in der Folge werden die wichtigen Elastinanteile deiner Faszien durch das viel steifere Kollagen ersetzt.

FASZIENTHERAPIE - FASZIENROLLEN

Willst du also lange beweglich, kräftig und damit fit bleiben, solltest du nicht nur deine Muskeln, sondern auch deine Faszien regelmäßig trainieren und belasten. Das funktioniert sehr gut mit sogenannten Faszienrollen aus Hartschaum. Diese gibt es in verschiedenen Formen, Härten und Größen.

MEIN SUPERTIPP FÜR DICH

Auf YouTube findest du Tipps und Trainingsanleitungen. Mit Faszienrollen und den dazugehörigen Übungen kannst du langsam und schonend Verklebungen und Verhärtungen deiner Faszien lösen. Das kann am Anfang durchaus schmerzhaft und unangenehm sein. Doch bald überwiegen die angenehmen Empfindungen und ein neues entspanntes Wohlgefühl wird sich in deinem Körper breitmachen.

Ich wünsche dir viel Spaß und Ausdauer bei deinem Faszientraining, du wirst es nicht bereuen!

Euer GESUNDHEITSDOC

Dr. Christian Reisinger

Reisinger, michaelevak.com

Dr. Christian Reisinger ist seit 1988 als Zahnarzt mit eigener Praxis in Amstetten tätig. Seit mehr als vier Jahren schreibt er in einem eigenen Blog auf facebook und seiner Internetseite Gesundheits-Beiträge zum Thema BESSER LEBEN. Kommentare, Anregungen und Fragen sind dort ausdrücklich erwünscht!

www.facebook.com/christian.reisinger

www.zahnarzt-reisinger.at