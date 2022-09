HOMOCYSTEIN & CHOLESTERIN: Du bist so alt wie deine Blutgefäße!

Leider lauern im Alltag wesentlich gefährlichere Feinde deiner Arterien auf dich, wie etwa die Triglyceride, das LPa, erhöhter Blutzucker, Stress, freie Radikale und das meist noch immer völlig unterschätzte Gefäßgift Homocystein.

WAS IST HOMOCYSTEIN?

Homocystein entsteht beim Abbau der schwefelhaltigen Aminosäure Methionin in deinem Stoffwechsel.

Ein erhöhter Homocysteinspiegel ist ein eigenständiger Risikofaktor für Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombosen und Demenz.

Ein optimaler Homocysteinspiegel liegt unter 10 mmol/L und kann ganz einfach im Rahmen eines Blutbildes mitbestimmt werden. Nur muss es dir jemand empfehlen! Die Gründe für einen erhöhten Spiegel sind meist ein Mangel an B-Vitaminen, Übergewicht, Ernährungsfehler oder genetisch bedingte Enzymdefekte.

SO SENKST DU DAS GEFÄSSGIFT HOMOCYSTEIN

Die Vitamine B6 und B12 sowie die Folsäure sind deine Verbündeten im Kampf gegen ein erhöhtes Homocystein. Mit zunehmenden Alter kommt es oft zu einer Störung deiner Vitamin-B-Aufnahme im Darm – das Homocystein steigt und damit auch dein Risiko einer schweren Herz-Kreislauferkrankung als Folge der dadurch entstehenden Arteriosklerose.

MEIN SUPERTIPP FÜR DICH

Achte auf eine gute Versorgung mit Folsäure und B-Vitaminen, indem du täglich ausreichend Obst und grünes Gemüse zu dir nimmst. Folsäure und B-Vitamine sind licht-, sauerstoff- und hitzeempfindlich. Daher solltest du grünes Gemüse (enthält viel Folsäure), am besten roh zu dir nehmen, um lange Lager- und Kochzeiten zu vermeiden.

Die Vitamine B6 und B12 findest du reichlich in Leber, Hering und Käse. Wenn du kein Gemüsefreund bist, kannst du dir in der Apotheke einen Vitamin-B-Komplex besorgen und täglich in ausreichender Dosierung zu dir nehmen. Die B-Vitamine sind wasserlöslich, also besteht kaum die Gefahr einer Überdosierung.

WAS SAGT DIE PHARMAINDUSTRIE?

Da B-Vitamine spottbillig sind, ist die Pharmaindustrie überhaupt nicht an der Homocysteinproblematik interessiert, denn das Milliardengeschäft mit den umstrittenen Statinen zur Cholesterinsenkung wollen sie sich keinesfalls entgehen lassen. Nicht jeder erhöhte Cholesterinspiegel muss zwanghaft gesenkt werden, denn nur wenn das böse LDL-Cholesterin durch freie Radikale oxidiert wird, wirkt es schädigend auf deine Blutgefäße.

Das alles ist mittlerweile sehr gut erforscht. Warum bezahlen die Krankenkassen eigentlich lieber sofort für jeden Menschen eine Statintherapie, und nicht eine erweiterte Lipid- bzw. Cholesterindiagnostik, die eben gerade die übermäßige Verschreibung der Statine verhindern könnte?

Ein Schelm, der hier böses denkt!

Euer GESUNDHEITSDOC

