Mein Supertrio & Turbo fürs Immunsystem: AVOCADO – APFELESSIG – INGWER

AVOCADO

Eine absolute Nährstoffbombe – reich an Vitamin B+E und Spurenelementen wie Kupfer und Zink. Ja – die Avocado ist extrem fett, jedoch vom Allerfeinsten, denn der hohe Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren erhöht den Anteil des „guten“ HDL-Cholesterins und senkt das „schlechte“ LDL.

Studien ergaben, dass Menschen, die regelmäßig Avocados verspeisen, einen niedrigeren BMI aufweisen als solche, die sie nie essen. Zusätzlich treten bei regelmäßigem Genuss dieser Superfrucht wesentlich seltener Arteriosklerose und damit Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Weiters ist das gesunde Fett der Avocado ein wichtiges Transportmittel bei der Aufnahme fettlöslicher Vitamine.

Zusatztipp: „Gib dir die Kugel!“

Der Kern der Avocado eignet sich hervorragend zur Massage von Triggerpunkten. Durch seine glatte und runde Struktur kann man bestens Muskelverhärtungen wegmassieren.

APFELESSIG

Ist eine Wohltat für deinen Darm und kann deinen Organismus entsäuern.

Ja – es hört sich paradox an, denn im Stoffwechsel wird die Essigsäure zu Kohlendioxid und Wasser umgewandelt. Durch den Gärungsprozess der Äpfel zu Essig werden Vitamine und Mineralien der Äpfel nicht nur erhalten, sondern auch konserviert. Zusätzlich entstehen Tannin, Flavonoide, Enzyme und organische Säuren.

Mein täglicher Powerdrink für zwischendurch: zwei Esslöffel naturtrüben Bio-Apfelessig in ein Glas warmes Wasser, etwas Honig und Zimt dazu einrühren.

So wirkt Apfelessig:

Regt die Verdauung an, hilft gegen Blähungen

Entsäuernd und entgiftend

Keimtötend-entzündungshemmend

Abschwellend, kühlend und schmerzlindernd bei äußerlicher Anwendung

INGWER-WASSER

Wir werden ständig von der Pharmaindustrie mit diversen Pulverln konfrontiert, dabei bietet uns die Natur tolle und vor allem gesunde Alternativen. Ingwer gehört nach meiner Erfahrung eindeutig dazu. Nicht umsonst ist diese Knolle seit mindestens 2000 Jahren vor allem in der chinesischen Medizin für seine umfassende Wirkung bekannt.

Ingwerwasser stimuliert die Fettverbrennung und hilft Blutzucker und Cholesterin positiv zu beeinflussen. Ingwer ist auch besonders wirksam bei der Reduktion deines hartnäckigen Bauchfetts, da es Stresshormone unterdrückt, die mitverantwortlich sind, dass dieses sog. Visceralfett sooo schwer loszuwerden ist. Weiters wirkt die Knolle entzündungshemmend, blutdrucksenkend, verdauungsfördernd uvm.

Zubereitung:

in Scheiben geschnittenen Ingwer 10-15 Minuten köcheln lassen

nach dem Abkühlen mit Zimt+Zitronensaft abschmecken

trinke eine Hälfte morgens warm auf nüchternen Magen, den Rest vor dem Abendessen

Damit stärkst du dein Immunsystem, gibst dir einen tollen Stoffwechselturbo und aktivierst schon in der Früh deine Fettverbrennung!

Euer GESUNDHEITSDOC

Dr. Christian Reisinger

Dr. Christian Reisinger ist seit 1988 als Zahnarzt mit eigener Praxis in Amstetten tätig. Seit mehr als vier Jahren schreibt er in einem eigenen Blog auf facebook und seiner Internetseite Gesundheits-Beiträge zum Thema BESSER LEBEN. Kommentare, Anregungen und Fragen sind dort ausdrücklich erwünscht!

www.facebook.com/christian.reisinger

www.zahnarzt-reisinger.at