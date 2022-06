Nichts für Liebhaber und Blumenfreunde…. DIE GÜRTELROSE

Die Gürtelrose ist ein schmerzhafter Hautausschlag, meist im Bereich des Rumpfes, ausgelöst durch das Varicella-Zoster-Virus (Windpocken).

Leider verschwinden bei vielen Erkrankten nach dem Abheilen der Hautsymptome die lästigen Schmerzen nicht, sondern können noch sehr lange anhalten.

OHNE WINDPOCKEN KEINE GÜRTELROSE

Solltest du als Kind die Windpocken gehabt haben, liegt dein Risiko bei etwa 30%, dass du im Laufe deines Lebens an einer Gürtelrose erkranken wirst, denn beide haben den gleichen Erreger. Dieser zieht sich nach Abheilung der Windpocken in die Nervenwurzeln des Rückenmarks zurück und wird dort durch dein Immunsystem in der Regel über viele Jahre in Schach gehalten.

Doch AUSLÖSER wie:

Schwere Infekte (Corona)

Stress

Immunschwäche

abwehrschwächende Medikamente

höheres Lebensalter u.a.

können die Viren wieder aktivieren. Diese wandern dann die Nervenbahnen entlang und verursachen eine Nervenentzündung mit dem typischen Hautausschlag.

Dazu kommen anfangs grippeähnliche Symptome wie Fieber und Abgeschlagenheit.

FRÜHZEITIGE DIAGNOSE UND BEHANDLUNG SIND ENTSCHEIDEND

Die möglichst rasche Verschreibung und Anwendung eines virenhemmenden Medikaments sind entscheidend, denn die gewünschte Wirkung beschränkt sich auf die ersten drei bis vier Tage nach Auftreten der ersten Symptome.

Daher solltest du schon beim ersten Verdacht auf eine Gürtelrose deinen Hausarzt aufsuchen, der dir zusätzlich noch eine Lotion gegen den bläschenartigen Ausschlag verschreiben wird, um den Juckreiz zu lindern und die Abheilung zu beschleunigen.

POST-ZOSTER-NEURALGIE

Wird die Gürtelrose nicht ausreichend und rechtzeitig behandelt, können die oft äußerst schmerzhaften Beschwerden monatelang anhalten. Es entsteht die gefürchtete Post-Zoster-Neuralgie. Hier kann zusätzlich auch Akupunktur hilfreich sein.

GÜRTELROSE UND COVID 19

Die Pandemiejahre waren nicht einfach. Durchgemachte Coronainfektionen und emotionaler Stress haben bei vielen Menschen die Abwehrkräfte schwinden lassen. Daher hat die Gürtelrose in letzter Zeit leider stark zugenommen.

KOMPLIKATIONEN MACHEN GÜRTELROSE GEFÄHRLICH

In den ersten Wochen nach Ausbruch der Erkrankung ist dein Risiko, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden, etwa dreimal so hoch. Die Erreger können sogar dein Gehirn schädigen – es kann zu einer Einschränkung der Hirnleistung kommen.

IMPFUNG GEGEN GÜRTELROSE

2018 wurde ein neuer, konventioneller Impfstoff gegen die Gürtelrose zugelassen, der gut verträglich sein soll und zu 90% gegen diese Erkrankung schützen kann. Senioren mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder Rheuma könnten davon profitieren, denn bei ihnen ist das Gürtelroserisiko erhöht!

MEIN SUPERTIPP FÜR DICH – STARKES IMMUNSYSTEM HILFT

Die Gürtelrose tritt immer dann auf, wenn dein Immunsystem geschwächt ist. Zusätzlich zu den verschriebenen Medikamenten solltest du auf reichliche Zufuhr von Zink und Vitamin C und konsequenten Verzicht auf Zucker achten! Wie man sein Immunsystem wirksam tunen kann, lies bitte in meinen früheren Blogs (Website, facebook) nach!

