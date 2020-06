In deinem Organismus haben Spurenelemente viele Aufgaben. Eine davon ist, dich vor gefährlichen Schwermetallen zu schützen. Selen in Verbindung mit Magnesium, Kalzium und Zink ist hier besonders potent und damit unverzichtbar.

So wirkt Selen

es eliminiert schon im Darm einen Großteil der Schadstoffe

es bindet sich an Schwermetalle und sorgt damit für leichtere Ausscheidung

es fördert die Produktion von antioxidativen Enzymen, daher perfekte Schadstoffausleitung

es ist unbedingt erforderlich für eine optimale Schilddrüsenfunktion

es hilft bei Immunschwäche

es senkt die Thromboseneigung und stärkt dein Herz

WARUM DICH SCHWERMETALLE KRANK MACHEN

Ablagerungen dieser Schadstoffe stören deinen Stoffwechsel, indem es zur Hemmung wichtiger Enzyme kommt. Dein Stoffwechsel kann völlig entgleisen, du wirst leistungsschwach, unkonzentriert, depressiv. Migräne, Gelenksschmerzen oder auch Hautveränderungen quälen dich. Schwermetalle greifen dein Immunsystem an – du wirst häufiger krank. Also – bevor du dich von deinem Hausarzt bei obigen Beschwerden mit Kortison, Schmerzmittel und Entzündungshemmern vollpumpen lässt, investiere ein paar Euro in einen Vitalstoffstatus, oft bringt eine Auffüllung deiner Depots mit den fehlenden Spurenelementen die gewünschte Heilung völlig nebenwirkungsfrei!

BLEI, KADMIUM, ALUMINIUM UND QUECKSILBER

sind die Hauptmissetäter.

BLEI ist das häufigste Schwermetall dem wir ausgesetzt sind. Durch bleihaltige Kraftstoffe gelangt es in unsere Böden und Atemluft und damit auch in unsere Lebensmittel.

KADMIUM wird etwa durch Stahlwerke und Müllverbrennungsanlagen in die Luft geschleudert. Es sammelt sich im Körper an und kann nicht ausgeschieden werden. Forschungen ergaben, dass es Alzheimer und Parkinson auslösen kann.

QUECKSILBER nimmst du hauptsächlich in organischer Form mit der Nahrung zu dir (Pilze, Fische, Innereien). Diese Form des Quecksilbers speicherst du fast zur Gänze in deinem Körper, vor allem im Gehirn!!! Dort kann es als Nervengift wirken.

Das Quecksilber im Zahnamalgam ist jedoch eine anorganische Form und wird rasch wieder fast zur Gänze ausgeschieden!!! Darum bin ich als Zahnarzt auch noch immer am Leben.

ALUMINIUM wird unter anderem abgesondert von Getränkedosen, Kochtöpfen, Deos und gelangt so in deinen Körper.

SELENWERT IM BLUT MESSEN

Wie etwa Magnesium ist das wichtige Selen unter anderem wegen Überdüngung unserer Böden zu einem Mangelelement geworden. Dein Blutserum-Wert sollte 120-200 mcg/l Selen aufweisen. Das wäre ein optimaler Schutz, auch vor Krebs. Ist dein Selenspiegel sehr niedrig, musst du es zuführen – die Nahrung reicht meist nicht aus. Ich empfehle dir das besonders gut verträgliche Selenmethionin, 100-200 mcg täglich, erhältlich in Apotheken oder bei Biogena. Ich nehme selbst seit vielen Jahren täglich 200 mcg und es geht mir blendend.

SELENHALTIGE NAHRUNGSMITTEL

Eigelb, Huhn, Vollkornbrot, Fisch

SELEN SENKT DEIN KREBSRISIKO UM 40%

Eine an US-Krebszentren durchgeführte Studie bewies das besonders bei Karzinomen in Prostata, Lunge und Dickdarm. Bei Haut-, Brust- und Blasenkrebs konnte allerdings keine schützende Wirkung des Selens nachgewiesen werden.

Euer GESUNDHEITSDoc