Exotische Früchte (Goji, Acai, Quinoa usw) werden immer wieder in den Medien angepriesen. Dabei sind unsere heimischen Früchte nicht nur billiger und umweltschonender, sondern mindestens genauso gesund.

Bestes Beispiel sind unsere heißgeliebten Erdbeeren. Bei deren Kauf solltest du jedoch einiges beachten, damit die beliebten roten Früchte auch für dich zu einem gesunden Genuss werden!

DAS STECKT IN DEN ERDBEEREN

+ viel Vitamin C und Folsäure

+ wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente (Kalium, Mangan)

+ Ellagsäure (krebsvorbeugend)

+ Anthocyane (Schutz vor freien Radikalen)

+ Pelargonidin (Schutz vor Alzheimer-Demenz)

ERDBEERSAISON

Beginnt bei uns im Mai und endet etwa Ende Juli. In den Supermärkten jedoch kannst du Erdbeeren fast ganzjährig kaufen. Sie kommen meist aus Spanien oder Marokko und werden dort in großen Monokulturen auf kargen Böden gezüchtet.

Das bedeutet hohen Wasserverbrauch, viel Kunstdünger und natürlich Pflanzenschutzmittel, Konservierungsmittel uvm. mit vielen gesundheitlichen Nachteilen

REGIONALE BIO-ERDBEEREN

Schmecken nicht nur viel besser, sie enthalten auch die wenigsten Schadstoffe und die meisten Vitamine und Spurenelemente.

Sie können wegen der kurzen Transportwege zum optimalen Zeitpunkt geerntet oder am besten gleich selbst gepflückt werden

ERDBEEREN SELBST PFLÜCKEN

Spart Geld und macht Spaß. Achte jedoch darauf, dass das Feld nicht gerade neben einer Hauptstraße liegt, wegen der Abgasbelastung.

Also pflücke in sicherer Entfernung von jeder Straße

SO VERLÄNGERST DU DIE ERDBEERSAISON

Natürlich kannst du die frisch gepflückten Früchte auch einfrieren, als Püree oder ganze Früchte.

Früchte zunächst einzeln verteilt in einer größeren Backform einfrieren, erst dann in einem Gefrierbeutel – so vermeidest du die lästigen Verklumpungen.

PELARGONIDIN SCHÜTZT VOR ALZHEIMER

Eine US-Studie aus 2019 ergab, dass Senioren, die regelmäßig Erdbeeren genossen, signifikant weniger an Alzheimer-Demenz erkrankten.

Die Forscher führen das auf den hohen Gehalt an Pelargonidin (ein Pflanzenfarbstoff) zurück. Dieses sogenannte Anthocyan ist auch in Himbeeren, Heidelbeeren und Kidneybohnen enthalten

MEIN SUPERTIPP FÜR DICH

Wie bei allen süßen Früchten ist der hohe Anteil an Fruchtzucker (Fruktose) zu beachten.

Fruktose wird sofort in der Leber zu Fett umgewandelt. Maßvoll genossen (2-3 mal pro Woche) sind nur die selbstgepflückten Bio-Erdbeeren ein Superfood. Am besten nutzt du die gesamte Bandbreite unserer farbigen Früchte und Beeren der aktuellen Saison!

Euer GESUNDHEITSDOC

Dr. Christian Reisinger

