Start in die Marathonsaison

Mit dem Vienna City Marathon, der größten Sportveranstaltung Österreichs, gab es kürzlich den ersten Höhepunkt im Laufjahr 2023. Ich selbst habe dreimal erfolgreich am Wien-Marathon teilgenommen und bestritt bisher insgesamt 64 Marathonläufe weltweit, neben unzähligen Halbmarathons, ich weiß also ganz gut, wovon ich hier schreibe.

VOLKSSEUCHE KNIEBESCHWERDEN

Knieschmerzen sind mittlerweile eine ähnliche Volksseuche wie Kreuzweh, Bluthochdruck, Diabetes usw. Wenn du richtig und vor allem rechtzeitig handelst, kannst du gröberes Unheil, wie etwa ein künstliches Kniegelenk, meist noch verhindern oder zumindest länger aufschieben.

Ich sage dir heute, wie du Knieprobleme verhindern oder lindern kannst.

KLEINE VORGESCHICHTE

Vor 8 Jahren schoss mich ein betrunkener Snowborder auf der Skipiste voll ab und das zwei Wochen vor dem Linz-Marathon, voll austrainiert mit 1.000 Trainingskilometern in den Beinen. Linkes Knie Totalschaden (Bänder, Kapsel Meniskus). OP noch am selben Tag, danach meinte der Chirurg, dass ich mit dieser Verletzung nicht mehr laufen kann – also die ultimative Katastrophe für jeden Runner!

Aber nicht mit mir! Sofort Physio, Trainer, Muskelaufbau, Knorpelaufbau, EMS, TENS uvm.

Nach 3 Monaten erstes Lauftraining, 6 Monate nach dem Unfall den Marathon in Frankfurt über 42,2km super gelaufen und zwar schmerzfrei. So ist es bis heute.

Wie kann das sein? Ein weiterer Grund, warum ich regelmäßig diesen Blog schreibe – möglichst viele sollen von meiner 35-jährigen Erfahrung als Arzt und Sportler profitieren!

SO ERKENNST DU EINE KNIEARTHROSE

- Morgensteifigkeit (Knie fühlt sich wie eingerostet an)

- Anlaufschmerz bei Bewegungsbeginn

- Schmerzen beim Abwärtsgehen

- Spannungsgefühle, Schwellungen um das Kniegelenk

DAS SIND DIE WICHTIGSTEN VITALSTOFFE BEI KNIEARTHROSEN

- Vitamin C+D hoch dosiert (Vitamin C als Infusion)

- Kalzium + Magnesium

- Omega 3 Fettsäuren hoch dosiert

- Chondroitinsulfat

- Glukosamin

- Niacinamid

MEINE KNIE-TIPPS FÜR DICH

- habe niemals Übergewicht

- vermeide Arthroskopien und Infiltrationen solange es geht

- vertraue auf die Selbstheilungskräfte deines Körpers

- immer zumindest eine ärztliche Zweitmeinung einholen

- täglicher Mix aus Kraft- u. Ausdauertraining, Motto: „use it or loose it!“

- möglichst wenig Tennis, Skilauf, Fußball oder ähnliches

- bevorzuge Geradeaussportarten (Rad, Kraulschwimmen, Joggen, Rudern)

- Wärme in schmerzfreien Phasen und bei Belastungsbeginn

- Kälte bei akuten Schmerzen und bei Belastungsende

- Magnetfeldtherapie und Akupunktur

- Knorpelaufbaupräparate und Vitalstoffe (siehe oben)

- Elektrostimulation (TENS)

- vermeide so gut es geht die häufige Einnahme von NSAR-Schmerzmittel (Ibuprofen, Diclofenac) wegen der gravierenden Nebenwirkungen (Magen, Darm, Herz, Blutungen)

Euer GESUNDHEITSDOC

Kommentare, Anregungen und Fragen sind ausdrücklich erwünscht!

Auf meiner Website www.zahnarzt-reisinger.at kannst du alle bisher erschienenen Blogs jederzeit nachlesen.