Best of Talent

Martin Zehetgruber Foto: Bene

Was macht den Reiz von Bene als Arbeitgeber aus?

Martin Zehetgruber: Bei Bene liegt das unternehmerische Herzblut in der Gestaltung und Verbesserung des Büros als Arbeitswelt für Menschen. Die dazu erforderliche innovative Unternehmenskultur hat sich über viele Jahre etabliert und ist damit Fundament für die Tätigkeit und den Erfolg von Bene.

Geschätzt wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem der Teamgeist unter der Kollegenschaft, der Freiraum in der Aufgabengestaltung, die Vielfalt der Tätigkeiten, ein Arbeitsplatz auf höchstem Designniveau, die Freude bei der Tätigkeit sowie mitarbeiter- und familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Die Auszeichnung „Great Place To Work“ hat das im Vorjahr eindrucksvoll bestätigt. Wir sind sehr dankbar für unser engagiertes Team. Da ist ganz viel Leidenschaft am Werk. Im Gegenzug sind wir sehr bemüht, die Unternehmenskultur im Bene-Sinn weiterzutragen – z.B. mit Programmen, wie „Gesund@bene“ oder dem Jobrad.

Was unternehmen Sie, um gute Mitarbeiter bzw. Lehrlinge zu bekommen?

Zehetgruber: Gerade in Waidhofen und Umgebung ist die Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen eine Herausforderung. Sehr viele gute Betriebe buhlen um die Gunst der verfügbaren Fachkräfte. Wir für unseren Teil wollen die Menschen durch kleine, unterschiedliche Maßnahmen auf Bene als attraktiven Arbeitgeber aufmerksam machen. Dazu gehören Teilnahmen an relevanten Jobmessen oder Angebote zur Betreuung von Diplomarbeiten, bzw. Praktika. Auch starke Präsenz in den sozialen Netzwerken ist ein Teil dieser Strategie – insbesondere, wenn wir Erfolgsgeschichten junger Damen und Herren vermelden dürfen. Wir sind da schon sehr stolz! Hilfreich ist es auch, wenn sich unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im privaten Umfeld für Bene einsetzen. Auch auf diesem Weg folgt immer wieder die eine oder andere Bewerbung.

Ist Geld der wichtigste Faktor für gute Arbeit?

Zehetgruber: Natürlich muss das Gehalt passen, das ist klar. Im Unternehmen ist uns eine bestmögliche Fairness in der Lohn- und Gehaltsstruktur wichtig. Ich bin aber überzeugt, dass neben dem Gehalt ein angenehmes Arbeitsklima in hilfsbereiten Teams mit Charme, eine eigenverantwortliche Gestaltung der Arbeit, Gespräche auf Augenhöhe, Top-Arbeitsplätze und vieles mehr ein gesundes Gesamtpaket ergeben müssen.

Gibt es Personalbereiche, die Sie aktuell besetzen müssen?

Zehetgruber: Bei Bene ist die Fluktuation recht gering. Auch die Quote von Mitarbeitern, die nach einem Jobwechsel wieder zu uns zurückkehren, ist recht hoch. Das freut uns natürlich. Was sich zuletzt stark verändert hat, ist der Aufwand bei der Personalsuche. Der ist deutlich höher als in den letzten Jahren. Mit kurzen, unkomplizierten Einstellungsprozessen und vor allem mit Gesprächen vor Ort gelingt es recht gut, am Arbeitsmarkt attraktiv wahrgenommen zu werden und offene Stellen zeitnah zu besetzen. Aktuell suchen wir Monteure für unsere Büromöbel. Das sind tolle Jobs, bei denen man unmittelbar die Freude der Kunden spüren kann, wenn alles plangemäß erledigt ist.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Diskussion zur Arbeitszeitverkürzung?

Zehetgruber: Im Moment wird das Thema stark emotional diskutiert. Für mich ist klar, dass wir uns auch in Zukunft mehr damit beschäftigen werden. Viele Betriebe sind hier sehr kreativ und finden gute, individuelle Lösungen für Unternehmen und Belegschaft. Wenn es um Arbeitszeitverkürzung im Sinne von Teilzeit bzw. Lage der Arbeitszeit, Durchrechnungszeiträume oder Altersteilzeit geht, ist bei Bene auch jetzt schon viel möglich. Wir beobachten die Situation am Markt, jedoch ist die Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich derzeit kein Thema.