Best place to be!

Unternimm einen virtuellen Rundgang durch die wirtschaftliche Ausbildung auf der Homepage der HAK/HAS Waidhofen www.hakwaidhofen-ybbs.ac.at und entdecke dabei wertvolle Informationen und viele Videos – neugierig auf mehr? Dann abonniere die HAK/HAS auf Instagram oder Facebook – sei auf dem Laufenden, verfolge die Stories, bleib am Puls der Zeit!

Zukunftsfähige Ausbildung

Die Schülerinnen und Schüler werden in Business Skills, Social und Global Skills trainiert, um die notwendigen Kompetenzen für die Zukunftsherausforderungen Klimaschutz, Energiewende, verantwortlichen Umgang mit Ressourcen und fortschreitende Digitalisierung zu erwerben.

Im ständigen Dialog mit Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und mit Blick auf zukünftige neue Berufsbilder stehen die Schülerin und der Schüler mit ihren individuellen Talenten im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens. Einblicke und Praxismodule in verschiedenen regionalen Unternehmen sowie Unterrichtsprinzipien, die auf eine mögliche Bewältigung der starken Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte abzielen, sollten die Schülerinnen und Schüler sensibilisieren für die Abwendung der Klimakrise, für eine drastische Reduktion des natürlichen Ressourcenverbrauches, für weitere Digitalisierungsschübe und die Energiewende hin zu erneuerbaren Energieformen.

Die Schülerinnen und Schüler sind dabei eingeladen, aktiv und positiv für einen lebenswerten Planeten zu agieren.

Business HAK & Sport HAK – moderne kaufmännische Ausbildung mit Praxis

Die Business HAK, Sport HAK und die Handelsschule als altbewährte Zweige/Schultypen ermöglichen dir eine wirtschaftliche, kaufmännische Ausbildung in 5 bzw. 3 Jahren – die Sport HAK freut sich über jene Schülerinnen und Schüler, die Freude an mehr Bewegung haben, mit Fokus auf Gesundheit, Fitness und individuelle sportliche Entwicklung.

Foto: HAK Waidhofen

Dies wird durch einige zusätzliche Sportstunden erreicht. Zudem geht die Ausbildung auch in theoretischer Hinsicht in Richtung Sport, z.B. in Seminaren zum Thema Sportmanagement. Für ein differenziertes Sportangebot sorgt das HAKup-Sportprogramm – verschiedene Zusatzangebote ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, breitgefächert zu sporteln. Dieses Angebot richtet sich nach den Interessen der Schüler.

Praxis HAS – Berufsausbildung in 3 Jahren

Die Handelsschule, die in 3 Jahren absolviert wird, wird mit einer Abschlussprüfung beendet – als fertig ausgebildete/r Bürokauffrau bzw. Bürokaufmann bist du beliebt bei den umliegenden Firmen und einem sofortigen Berufseinstieg steht nichts im Wege.

Foto: zVg

Bist du unsicher, ob Job oder doch weiterführende Schule? Das neunte Schuljahr bietet Gelegenheit, sich fundamentale digitale Kompetenzen anzueignen, Maschinschreiben fehlerfrei zu erlernen und sich Basiswissen im kaufmännischen Bereich anzueignen.

Die Handelsschule bereitet dich bestens für deinen Berufseinstieg vor! In der zweiten Klasse ist darüber hinaus ein Praxistag pro Woche in einer Firma vorgesehen – an diesem Tag hast du keinen Unterricht – du bist ja schließlich in der Schule des Handelns!

VR-Brille und 3D-Drucker für deinen Lernerfolg!

Freue dich auf die Nutzung der Virtual Reality-Brille, mit dieser Brille tauchst du ein in einen dreidimensionalen Raum – neue Welten erkunden, Vokabel lernen und kaufmännische Themen anschaulich erleben! Du lernst den Umgang mit dem 3D-Drucker und bist damit auf die Anforderungen an deinem zukünftigen Arbeitsplatz gerüstet.

Hier geht’s zur Anmeldung!

Die Schulgemeinschaft freut sich auf deine Anmeldung. Wenn du Interesse hast, ruf in der Schule an, dort wirst du gerne persönlich informiert und offene Fragen werden beantwortet. Unter der Telefonnummer 07442/52142 kannst du im Sekretariat deinen Ansprechpartner erreichen! www.hakwaidhofen-ybbs.ac.at

Foto: HAK Waidhofen