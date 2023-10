Unerwartet und plötzlich

Mutter und Tochter sitzen bei einem gemütlichen Kaffee. Mit einem freundlichen „Bis später“ verabschieden sie sich zu ihren Autos. Dann ein schrecklicher Unfall, der die junge Frau das Leben kostet. Es war ein Abschied für immer.

Foto: Tempora

Auch wenn ihr die Erinnerung an ein Erlebnis aus ihrem Berufsalltag leicht über die Lippen kommt, man merkt Petra Kustrin, langjährige Trauerbegleiterin der Bestattung Tempora in Amstetten, doch etwas Rührung an. „Du bist kein Mensch, wenn du in solchen Situationen nicht emotional wirst“, betont sie. „In Momenten wie diesen bleibt alles stehen! Hört die Welt auf, sich zu drehen, und ist nichts mehr so, wie es davor war!“

Als psychologisch ausgebildete Trauerbegleiterin und langjähriges Mitglied des Rot-Kreuz-Kriseninterventionsteams geht Kustrin noch einen Schritt weiter: „Wenn Babys oder Kinder plötzlich versterben, der Ehepartner durch Suizid aus dem Leben scheidet, oder eben ein junger Mensch verunglückt, ändert sich das Leben der nahen Angehörigen schlagartig. Fassungslosigkeit ist da der Überbegriff für die Situation, in der sich die Menschen dann meist befinden!“

Aber wie geht man damit um, will ich von ihr wissen? „Uns Bestatter ist besonders wichtig, den Angehörigen beizustehen und sich als gemeinsamer Begleiter für die nächste Schritte anzubieten“, erklärt die Amstettnerin. „Den Schmerz kann ich tief trauernden Menschen nicht nehmen. Man kann für sie nur Stütze sein! Ich biete da oft auch an, dass man mich anrufen kann. Wenn alles ruhig geworden ist, die Stille unerträglich wird. Ähnlich ist das auch bei Ängsten um die anstehende Trauerfeier. Meine Aufgabe ist es, den Menschen den Weg zu weisen, sie an der Hand zu nehmen und ihnen in der Unsicherheit zu helfen!“

Das Unbegreifliche begreifen

Dem ersten Schock folgt das persönliche Abschiednehmen. „Das ist etwas ganz Wichtiges“, weiß Petra Kustrin. „Ich nehme wieder das Beispiel Autounfall her. Der Sohn ist in der Nacht verunglückt. Die erste Reaktion von Mutter, Vater oder Geschwistern ist meist: Ich will ihn noch einmal sehen! Man will das Geschehene nicht wahrhaben!“

Das Unbegreifliche erst begreifen und das idealerweise im wahrsten Sinn des Wortes, sieht Kustrin als ersten Schritt der Trauerarbeit. „Ich erlebe oft, dass die Trauerfamilien die Verstorbenen noch einmal umarmen“, darum ist sie froh, dass die Möglichkeiten des offenen Abschieds heute wieder verstärkt angeboten werden.

Wann, wie lange und für welchen Personenkreis das möglich sein soll, entscheiden natürlich die Hinterbliebenen im Gespräch mit dem Trauerbegleiter, ergänzt sie.

Natürlich gibt es auch Fälle, wo der offene Abschied nicht mehr möglich ist. Nach einem Zug-Suizid oder beispielsweise nach schlimmen Unfällen, wo sich die Trauerbegleiterin dagegen entscheiden muss.

Kustrin greift in solchen Situationen gerne zum guten alten Brief. „Da biete ich den Trauernden an, dem oder der lieben Verstorbenen noch eine letzte Nachricht zu schreiben.

Besonders nach einem Suizid mit Abschiedsbrief kann das sehr helfen! Aber auch bei Kinder-Trauerfällen. Zum Beispiel in Schulklassen, wenn sich diese so von ihrer Klassenkameradin oder ihrem Klassenkameraden verabschieden! Wir legen die Briefe dann auf Wunsch in den Sarg. Das ist sehr emotional, hilft aber enorm!“

Trauer ist individuell wie jeder Mensch

Was Petra Kustrin aus ihrer Ausbildung und 16 Jahren Trauerbegleitung unbedingt erwähnt haben möchte, ist die Erkenntnis, dass Trauer genauso individuell ist wie jeder Mensch. Sie widerspricht da so manchen alt hergebrachten Theorien, ganz besonders dem oft zitierten Trauerjahr.

„Trauer ist etwas ganz Unterschiedliches. Das ist oft ein Problem in der Familie. Nehmen wir an, ein Kind verstirbt. Der Vater trauert anders als die Mutter. Der eine versteht nicht, warum der andere fünfmal auf den Friedhof geht, oder der andere sich lieber in die Arbeit flüchtet. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Da spielt auch meist die Intensität der Beziehung zum Menschen zu Lebzeiten eine große Rolle!“

Eines ändert die Trauerzeit laut Kustrin nicht: Auch nach einem Jahr wird der Verlust eines lieben Menschen nicht weniger schmerzvoll. Die Zeit wird einfach anders. Weil jemand fehlt, dem man trotzdem Platz lassen will. Darüber muss man sich im Klaren sein!

Mehr aus Berufung zum Beruf

Was beim Gespräch mit Petra Kustrin auffällt: Sie wirkt alles andere als traurig, wenn sie aus ihrem Berufsalltag erzählt. Wie sie zu dieser, doch nicht alltäglichen Herausforderung gefunden hat, wollte ich natürlich auch wissen.

Passiert ist es in ihrer Jugendzeit bei der Rettung - damals noch in Graz. „Wie ein örtlicher Bestatter bei einem tödlichen Verkehrsunfall mit den Angehörigen umgegangen ist, hat mir zu denken geben. Ich war überzeugt, das geht viel besser“, verrät sie. „Heute ist das Feingefühl in allen Bestattungsunternehmen angekommen – zumindest bei uns auf dem Land. Die Zeit hat sich zum Glück verändert!“

Etwas Sorgen machen ihr Tendenzen, die Tod und Trauer digitalisieren und den Menschen so über weite Strecken in schweren Zeiten alleine lassen. „Bei der Bestattung Tempora kann man sich auch ohne Traueranlass jederzeit über die Themen Tod und Begräbnis erkundigen und auf Wunsch eine Bestattungsvorsorge treffen. Das in einem ruhigen Moment zu tun, hilft im Ernstfall ganz viel“, rät Kustrin. „Nächstes Jahr im Frühjahr wird es bei uns wieder einen Tag der offenen Tür geben, wo sämtliche Fragen rund um die Materie beantwortet werden.“