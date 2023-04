Gemeinsam stärkend in die Zukunft

Wenn im Sozialpädagogischen Betreuungszentrum Schauboden – kurz SBZ – wochentags um 6.15 Uhr der Wecker klingelt, dann beginnt der Morgen für 36 Kinder und Jugendliche so, wie für viele andere Familien im Land. Einziger Unterschied – die jungen Bewohner leben von ihren leiblichen Eltern getrennt.

„Wir sind eine sozialpädagogische Einrichtung, die sozial benachteiligte und gefährdete Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrem Weg zu eigenverantwortlicher Bewältigung und Gestaltung ihres Lebens unterstützt“, erklärt Sabine Sommerer, Direktorin in der Sozialeinrichtung des Landes Niederösterreich.

Um den jungen Menschen die Zeit bis zur möglichst baldigen Rückführung in die eigenen Familien (ist das erklärte Ziel) so angenehm wie möglich gestalten zu können, können sie sich neben einem liebevollen Betreuerteam neuerdings in einer modernen Wohnanlage im Grünen mit zwei schmucken Neubauten wohlfühlen. Die beiden Gebäude (dank Wärmepumpenheizung, PV-Anlage etc. technisch am letzten Stand) wirken äußerlich wie Mehrfamilienhäuser und beherbergen je zwei Wohngruppen zu maximal neun Kindern.

„Früher hatten wir in einem einzigen Gebäude sechs Gruppen untergebracht – mit allen Nachteilen, die sich daraus für das tägliche Zusammenleben ergeben“, klärt Barbara Moser, stellvertretende Leiterin des SBZ, auf. „Ein gemeinsames Stiegenhaus und vor allem Mehrbettzimmer waren Status quo!“

Damit ist seit dem vergangenen Sommer Schluss. Nach nur etwas mehr als einem Jahr Bauzeit übersiedelte die erste Gruppe pünktlich zum vereinbarten Termin im Juni in ihr neues Zuhause, womit für Direktorin Sabine Sommerer und ihr Team ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist. Heute genießen die 36 Kinder und Jugendlichen die Zeit in ihren eigenen vier Wänden, wo sie sich in kleinen Gruppen sanitäre Nebenräume und ein großes Wellnessbad teilen.

Gekocht wird nach wie vor in der zentralen Küche im Hauptgebäude. Das Essen kommt dann in die Wohngruppenhäuser, wo es in eigenen Küchen aufbereitet wird. Auch Frühstück und Abendessen werden vor Ort zubereitet.

Sehr geräumig sind die Wohnzimmer, alle gleich ausgestattet mit gemütlichen Sitzmöbeln, großem TV-Bildschirm und Esstisch. Weil die Gruppen altersmäßig bunt durchmischt sind, wurde auch ein zweiter Medienraum angeschlossen. „So können Mädchen ungestört Pepper Woods schauen, die jugendlichen Burschen ihr bevorzugtes Programm“, lächelt Barbara Moser.

Als Sahnehäubchen gehört zu jedem Haus eine große Terrasse mit Garten: Dort können die jungen Bewohner ungestört und geschützt spielen und entspannen, oder auch > in eigenen Hochbeeten Obst und Gemüse pflanzen und dieses pflegen. Nicht zuletzt für die diensthabenden Mitarbeiter eine massive Aufwertung: Jedes Wohngruppenhaus verfügt über ein Büro mit Dienstzimmer und Dusche.

Im Zuge des Neubaus wurde auch der öffentliche Kindergarten auf dem Gelände umgebaut und erweitert. Erhalten geblieben sind das Verwaltungsgebäude und das Wohnhaus, in dem Eltern-Kind-Wohnungen untergebracht sind. Das alte Haus wurde nach dem Umzug der Kinder abgerissen. Dort, wo der Altbau seinen Platz hatte, ist jetzt eine großzügige Freianlage entstanden; genug Freiraum zum Rollerfahren, Spielen oder für Veranstaltungen.

„Es ist eine große Freude für uns, wenn wir uns alle hier den Alltag teilen“, zeigt sich Karin Gottsbacher B.A., Sozialpädagogische Leiterin im Haus, beeindruckt. „Jeder hat seine eigene Haustür. Wir haben mehr als doppelt so viel Platz als vorher. Das hilft unseren kleinen und jugendlichen Bewohnern sehr, ein Stück Normalität im Leben zu finden!“