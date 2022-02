Betriebe suchen Personal

Mit einer Quote von 4,2 % war die Arbeitslosigkeit im Mostviertel im Vorjahr verglichen mit dem Niederösterreich- beziehungsweise Österreich-Durchschnitt vergleichsweise niedrig und nahe am Vorkrisenjahr 2019 (4,1%).

In den Bezirken Amstetten, Melk, Scheibbs und Waidhofen/Ybbs waren im Jahr 2021 durchschnittlich pro Monat 4.704 Personen arbeitslos gemeldet, das sind um 1.848 beziehungsweise 28,2 % weniger als 2020.

508 Personen davon waren Jugendliche unter 25 Jahren, was bei den Jugendlichen einen erfreulichen, überaus starken Rückgang von fast 40 % gegenüber 2020 bedeutete (absolut -327 Jugendliche).

Auch am Lehrstellenmarkt zeigte sich ein ähnliches, regional sehr unterschiedliches Bild. Gab es in Niederösterreich insgesamt doch noch mehr vorgemerkte Lehrstellensuchende beim AMS als freie Lehrstellen, so war die Situation im Mostviertel umgekehrt.

Es waren viel mehr freie Lehrstellen gemeldet, als von Jugendlichen nachgefragt wurden. 2021 waren im Monatsschnitt im Mostviertel 97 Jugendliche lehrstellensuchend, gleichzeitig aber durchschnittlich 260 offene Lehrstellen gemeldet.

„Junge Menschen finden also aktuell sehr gute Einstiegschancen in den Arbeitsmarkt vor“, so Harald Vetter, Geschäftsstellenleiter AMS Amstetten.

Das sind die erfreulichen Nachrichten zum Arbeitsmarkt für Jugendliche und Lehrstellensuchende. Die Kehrseite der Medaille heißt: Die heimischen Unternehmen finden nicht jene Fachkräfte, die sie so dringend brauchen. Ohne genügend Fachkräfte ist die Konkurrenzfähigkeit der heimischen Betriebe aber stark gefährdet.

„Die Mehrheit der aktuell vorgemerkten jungen Menschen im Mostviertel kann nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss vorweisen. Der Bedarf der heimischen Unternehmen an gut ausgebildeten Fachkräften kann daher ohne Intervention nicht nachhaltig gesichert werden“, so Harald Vetter.

Dazu bietet das AMS mit seinen verschiedenen Angeboten jungen, arbeitslosen Menschen die Unterstützung an, die sie brauchen, um eine hochwertige Ausbildung bis hin zum Facharbeiter zu machen.