Elektrofahrzeuge auf dem Vormarsch

Mittlerweile nutzen auch im Mostviertel mehr und mehr Menschen die Vorteile, die elektrisch betriebene Fahrzeuge aufweisen. Denn so können notwendige Fahrten flexibel und umweltfreundlich erledigt werden.

Die gesunde Bewegung an der frischen Luft kann so ohne viel Aufwand in den Alltag integriert werden. Genauso sind aber auch Hobbysportler und ambitioniertere Radfahrer betreffend E-Bikes auf den Geschmack gekommen, erhöht sich doch der Radius für Ausfahrten beträchtlich.

Foto: Pavelkant/Shutterstock.com

Die beliebtesten Elektrofahrzeuge sind sicher die E-Bikes (Österreichweit waren 2021 45 Prozent der verkauften Räder E-Bikes), die Sortimentspalette umfasst aber auch E-Scooter, E-Roller und vieles mehr.

Das Team von Schachner Elektrofahrzeuge in Seitenstetten hat die Zeichen der Zeit früh erkannt und bietet schon seit über 20 Jahren Elektrofahrzeuge sowie nachrüstbare Bausätze an. Inhaber Franz Schachner lädt ein: „Sichern Sie sich jetzt noch vor dem Winter lagernde Modelle zu top Preisen!“