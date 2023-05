Bierradtouren durch die Hügelwelt

Vorbei an hochragenden Hopfenfeldern durch schattige Waldpassagen zu Rastplätzen mit Weitblick, Kultur- und Genusserlebnissen, ganz nach dem Motto – der Weg ist das Ziel. Ob Sie nun das Naturschutzgebiet an der Maltsch mit grasenden Wasserbüffeln genießen, historische Kunst- und Bauwerke besichtigen oder sich lieber Hopfen & Malz näher widmen möchten, bei den Bierradtouren durch die Region Mühlviertler Alm Freistadt gibt es je nach Schwerpunkt verschiedenste (Bier-)Highlights zu erleben.

Die ambitionierte Bier & Kulinarik Tour startet in Pregarten beim Kulturhaus Bruckmühle und führt vorbei an den Hopfenplantagen des größten Hopfenbauerns im Mühlviertel, der Familie Eder in Selker. Die 1. OÖ Gasthausbrauerei in Weinberg liegt ebenfalls entlang dieser Tour.

Start bei der Bier & Kultur Tour ist die mittelalterliche Brau-Erlebnis-Stadt Freistadt mit großartiger Bierkultur und einzigartigem historischen Stadtkern. Das Freistädter Brauhaus beeindruckt mit dem Braubrunnen und der Glasreliefwand im Sudhaus vom österreichischen Künstler Arik Brauer.

Die nördliche Bier & Natur Tour führt am ehemaligen Eisernen Vorhang zu Tschechien entlang des Grenzflusses Maltsch. Einst Niemandsland und heute eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete Europas am Grünen Band mit seltenen Vogel- und Pflanzenarten.