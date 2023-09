Geheimtipp für Radfahrer

Am Anfang war der elterliche Gasthof beim Bahnübergang in Schauboden. Daneben ein Wohngebäude, das der gelernte Gastronom, Prozesstechniker und studierte Sportgeräte- und Sportstättenbauer Rudi Schager (40) schon länger im Visier hatte. Anfang des Jahres machte er Nägel mit Köpfen.

Seiner großen Vorliebe für Motocross (früher) und Montainbike (heute) folgend, baute er das Gebäude zur Bikebase um – einem modernen Mischkonzept aus Fahrrad-Fachgeschäft und Gaststube (vorerst beschränkt auf Getränke, Kaffee etc.., später auch Speisen).

Nach dem ersten Sommer (der Startschuss fiel im Mai) zieht der zweifache Familienvater zufrieden Bilanz! Sehr gut ist die Nachfrage nach seinen Zweiradprodukten, die Schager auf eher unbekannte, aber hochwertige und preisgünstige Marken stützt.

Da wäre „Moustache“, die vielfach preisgekrönte Nr. 1 unter den E-Bikes in Frankreich. Oder der slowakische Hersteller „Kellys“ – ein anspruchsvoller Allround-Anbieten vom Kinderrad bis zum E-Bike. Oder „Commencal Bike“, eine trendige Marke für e Downhill, Durt- & Pumptrack, Trial etc. mit Sitz in Andorra. „Ich hab bewusst keine Mainstream-Hersteller in mein Angebot aufgenommen“, erklärt Schager. „Es gibt so viele Top-Marken, die einfach nur nicht die großen Budgets im Hintergrund haben, sich aber mit allen messen können.“

E-Bikes gibt es ab 2.700 Euro

Ein Argument sind die enormen Preisvorteile. E-Bikes gibt es in der Bikebase ab 2.700 Euro, das günstigste voll gefederte E-Mountainbike kostet nur 3.600 Euro – inkl. starkem 725-Wattstunden-Akku und 90 Nm-Panasonic-Motor.

„Dafür ist man für alle gängigen Ausfahrten perfekt gerüstet“, weiß Schagerl aus eigener Erfahrung. „Ich ziehe seit Jahren meine E-Bike-Runden durch das Mostviertel und bin durch viele Kilometer ein besserer Fahrer geworden!“

Was man in der Bikebase noch findet, sind E-Motorräder von „Surron“. Die gibt es als flotte Moped-Version und als 125er. Mit Reichweiten von 70 bis 120 Kilometer sind sie durchaus alltags- und geländetauglich. Und sie werden immer beliebter!

Damit möglichst viele Kunden das Bikebase-Dienstleistungsangebot in Anspruch nehmen können, hat sich Rudi Schager (trotz aktuell noch „One man show“) für attraktive Öffnungszeiten entschieden. Wochentags (außer Mittwoch) ist er von 9 bis 18 Uhr im Shop; am Samstag von 9 bis 15 Uhr. Und selbst wenn er für Rennradfahrer keine Produkte führt, Ersatzschläuche hat er immer im großen Zubehör-Lager.

Noch zwei Tipps vom Bikebase-Chef: Da wären die beiden Teststrecken unmittelbar beim Geschäft (Dirt- und Pumptracker lieben sie) und das Softeis in der Tüte.