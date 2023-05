Biken liegt voll im Trend

Seit vielen Jahren fühlen sich auch Mountainbiker auf den Königsberg-Routen zu Hause. Ein umfangreiches Netz aus Touren in verschiedenen Schwierigkeitsstufen erstreckt sich auf über 300 km – die Wege sind beschildert und locken naturbegeisterte Radfahrer in die herrliche Kulisse. Auch der hiesige Bikepark lässt Radler-Wünsche wahr werden, für Anfänger wie für Profis. Drei Downhill-Trails und eine Uphill-Strecke, und auch ein Playground stehen zur Verfügung. Der Schlepplift für den Transport nach oben ist ein echtes Highlight. Aber nicht nur deshalb ist Judith Bruckner mit ihrem Sohn Elyas regelmäßig hier.

Wann wart ihr zum ersten Mal im Bikepark?

Judith Bruckner: Elyas und ich kommen her, seit er drei Jahre alt ist. Heuer ist Elyas das erste Mal mit dem Lift gefahren, davor nur auf den Pumptracks, weil er noch nicht groß genug war, um den Lift zu benutzen. Mittlerweile ist Elyas acht Jahre alt. Mit dem neuen Lift-System klappt es einwandfrei, ohne Anstrengung nach oben zu gelangen. Es gibt einen Adapter für das Lenkrad, den man ganz einfach anbringen kann.

Was gefällt euch am Bikepark besonders?

Judith: Die Anlage ist mindestens so toll wie alles um sie herum. Wir können hier oben einen ganzen Tag verbringen. Das Gelände ist sehr übersichtlich und bietet sämtliche Annehmlichkeiten. Die Idylle ermöglicht es bei allem Adrenalinkick auch, sich so richtig gut zu erholen. Anfangs ist Elyas herunten am Play-ground gefahren und hat teilweise das Rad bis zum Waldrand hochgeschoben, um dann die Steilkurven und Drops mit unterschiedlichen Höhen zu fahren, die ihm großen Spaß bereiten. Elyas hat die größte Freude am Downhill-Fahren. Auch die Gokarts bieten eine super Abwechslung, und natürlich die Flöße beim Jagersberger, wo übrigens immer eine exzellente und abwechslungsreiche Küche geboten wird. Falls man mal keine Lust zum Radfahren hat, bietet sich eine Wanderung zum Kräutergarten an. Schon der Weg dorthin erinnert wirklich an einen Märchenwald. Und wenn man ankommt, folgt die nächste Überraschung: So eine malerisch schöne Anlage würde man mitten im Wald nicht erwarten.

Gibt es in der Umgebung Vergleichbares?

Judith: Nein, leider. Ich bin ehrlich dankbar, dass so etwas hier geschaffen wurde. Alle sind herzlich, und man fühlt sich sehr willkommen. Das ohnehin schon sehr innovative Lift-System wurde erneut umgestellt und funktioniert so unkompliziert, dass selbst Kinder gut damit klarkommen.

Nehmt ihr eigene Räder mit, oder mietet ihr welche?

Judith: Elyas fährt mit seinem Woom Off, das für eine Nutzung im Bikepark ausreichend gefedert ist. Sonst kann man sich auch Räder leihen, und sogar einen Guide dazubuchen. Das brauche ich hin und wieder, damit ich halbwegs mit Elyas mithalten kann, aber auch Elyas kann sich einiges abschauen, wenn geübte Biker die steilen Hänge mit ihm hinunterfahren. Empfehlenswert ist übrigens auch ein anschließender Besuch im Hollensteiner Strandbad. Insgesamt alles traumhaft schön!