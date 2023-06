Liebe zum Fahrrad, Liebe zum Beruf

Wenn Leidenschaft zum Beruf wird, dann ist die Arbeit ein Genuss. Für Christoph Degwerth und Carina Schiesser trifft das in jedem Fall zu. Der Downhiller und seine sportliche Partnerin lieben Mountainbikes und kommen ins Schwärmen, wenn es um das Thema Rad geht. Als Bikepalast-Franchisepartner haben sie Fahrräder nun auch beruflich zum Lebensinhalt gemacht.

In Stift Ardagger, Betriebsgebiet Nord, sind sie im April 2022 eingezogen, um das internationale Erfolgsmodell (16 Standorte in Österreich und der Schweiz) im Mostviertel zu verankern.

Markenunabhänige Werkstatt

„Wir sind ein Cube-Store mit Fachberatung, markenunabhängiger Werkstätte, riesigem Zubehör- und Bekleidungsangebot und Onlineshop“, erklärt Carina Schiesser das Geschäftsmodell. „Unser deutscher Hersteller zeichnet sich durch ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis bei hoher Qualität aus. Alle Cube-Räder sind werksseitig fix konfiguriert, wir können in der Werkstatt aber jeden individuellen Wunsch verbauen!“

Fünf Mitarbeiter teilen die Leidenschaft des jungen Unternehmer-Paares. Egal, ob es um den Zusammenbau eines online gekauften Rades geht, eine Reparatur oder ein Service – Kunden können ihr Rad bei Bikepalast in jedem Fall sicher wissen.

Wie die gebürtige Ernsthofnerin (wohnt jetzt in Hausmening) betont, deckt die Angebotsvielfalt das gesamte Spektrum ab – vom Kinderrad, über Trekking- und Mountainbikes bis hin zum Rennrad, Gravelbike und natürlich E-Bike. Interessant: Bei sehr hohen Qualitätsansprüchen hat sich Cube eine eigene Preisobergrenze gesetzt: Kein Rad kostet einen fünfstelligen Betrag!

85 Prozent aller Räder haben einen Akku

Wie überall in der Branche gehört der Markt auch bei Bikepalast den E-Bikes. 85 Prozent aller Cube-Räder, die im Bikepalast Ardagger über den Ladentisch gehen, verfügen über einen Akku – die 2023-er Modelle sogar mit einer Leistungsreserve von stolzen 750 Watt. „Damit kommt man bei durchschnittlicher Fahrweise 150 Kilometer weit bei gleichzeitig 2.000 Höhenmetern“, weiß Christoph Degwerth. So geht sich eine schöne Mostviertelrunde mit Brandstetterkogel locker aus, wie beide versichern.

Großer Beliebtheit erfreuen sich im Hause Bikepalast die „Firmenradl“-Leasing-Angebote. Carina Schiesser: „Wir sind Fachhändler-Partner für alle Plattformen. Um einen vergleichsweise geringen Monatsbetrag kann sich jeder ein neues Rad leisten und obendrein Steuern sparen!“

Holzkünstler ist zufriedener Kunde

Einer der Kunden der ersten Stunde ist Manfred Haselsteiner (41) aus Ardagger. Der Fachsozialbetreuer der Lebenshilfe NÖ hat sich das Leasingmodell zunutze gemacht und fährt seit einem Jahr ein E-Mountainbike von Cube – für monatlich nur 50 Euro.

Am Ende der Laufzeit – maximal vier Jahre – kann er sein Rad aus dem Vertrag herauskaufen oder auf ein neues umsteigen. Wie Schiesser weiß, bleiben dann meist nur ca. 120 Euro Kaufpreis über.

1.700 Kilometer ist Haselsteiner in den ersten 12 Monaten gefahren. Sehr oft auch die 44 Kilometer zu seinem Arbeitsplatz nach Hiesbach. „Bei trockenem Wetter hat ab ca. 10 Grad Außentemperatur das Auto das Nachsehen“, verrät er und ist voll des Lobes: „Das Cube ist ein super-geiles Rad. Es hat eine solide Federgabel, eine Allround-Bereifung und eignet sich daher für die Straße genauso wie fürs Gelände. Dank E-Motor und Akku brauche ich keinen Respekt vor Steigungen zu haben. Ich bin aber trotzdem sportlich aktiv und fahre in der Regel mit einem Durchschnittspuls von 120 Schlägen!“

Detail am Rande: Während wir mit Manfred plaudern, sitzen wir auf einer ganz besonderen Hausbank vor dem Bikepalast-Store – einem Unikat aus der „Holzart“-Werkstatt Haselsteiners. Knapp 50 Stunden hat er an dem Schmuckstück gearbeitet. Herausgekommen ist ein Hochglanz-lackierter Zweisitzer mit Lehne, integriertem Tisch und bunter Epoxyharz-Füllung.

Sooft es die Zeit erlaubt, greift der gelernte Maurer zu Motorsäge, Winkelschleifer und Feile und schafft kunstvolle Einzelstücke. „Der Rohstoff Holz hat mich schon als Kind sehr interessiert – u. a. bei der Waldarbeit mit meinem Vater. Zug um Zug entdeckte ich auch meine Kreativität. Den Umgang mit der Motorsäge und den übrigen Werkzeugen hab ich mir selbst angeeignet!“

Mittlerweile hat Haselsteiner seine Leidenschaft und seine künstlerische Begabung in Dutzenden Objekten lebendig werden lassen. Bänke, Uhren, Krippen, Tische und individuelle Einzelstücke.

Ausgangsmaterial ist stets ein einziges Stück Holz, wie er versichert. „Bevor es losgeht, sehe ich mir das jeweilige Stück Holz von allen Seiten an und denke nach, was man daraus machen kann. In der Folge wird einfach gearbeitet“, freut er sich über jedes Einzelstück, das seine Werkstatt verlässt.

Informationen & Kontakt: www.holzart-hastelsteiner.at