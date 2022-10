Zentrale Ausbildungsstätte für Gesundheitsberufe

Mit dem Bildungscampus Mostviertel für Pflegeberufe wurde in Mauer ein zentrales Großprojekt fertiggestellt. In vier denkmalgeschützten und aufwendig renovierten Jugendstil-Gebäuden mit einer großen Outdoor-Begegnungszone gibt es seit Herbst eine modern ausgestattete Ausbildungsstätte für Pflegeausbildungen nach aktuellem Wissensstand. Die Ausbildungsstätte umfasst insgesamt fünf Gebäude.

Haus 16 ist ein Bürogebäude mit Büros für 33 Lehrpersonen, vier Sekretärinnen und Schulleitung sowie Vertretung. Haus 10, Haus 12, Haus 14 sind drei Unterrichtsgebäude mit insgesamt elf Klassen zu je 24 Plätzen, das heißt, es gibt gleichzeitig Plätze für 264 Auszubildende zuzüglich einem EDV Schulungsraum im Haus 12. Jedes der Häuser beherbergt vier Gruppenunterrichtsräume und je einen modernst ausgestatteten Übungsraum für einfache Skills und Übungen. Ebenso sind jeweils Aufenthaltsräume für Schüler sowie Aufenthaltsbereiche im Freien mit WLAN Anbindung untergebracht.

Foto: zVg

Ein modernes Leitsystem in jedem Unterrichtshaus (welche Klasse, in welchem Raum, welcher Unterricht, in welchem Zeitraum, mit welchem Vortragenden) führt die Vortragenden und Auszubildenden zu den entsprechenden Räumlichkeiten. Eine Freiluftbegegnungszone für Outdoorveranstaltungen rundet das Ensemble ab.

In Haus 3 werden am dritten Lernort moderne Trainingseinheiten in Form von praktischem Unterricht als Vorbereitung auf die Praxis durchgeführt. Derzeit werden insgesamt 253 Personen am Bildungscampus Mostviertel in Mauer ausgebildet.

9.500 Pflegekräfte bis 2030 benötigt

Wie eine Studie der Karl Landsteiner-Universität zeigt, werden bis zum Jahr 2030 in Niederösterreich zusätzlich etwa 9.500 Pflegekräfte benötigt. Wenn man also von Berufen mit Zukunft sprechen darf, dann heißen diese unter anderem Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz oder Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege.

„Wer sich für einen unserer Bildungswege entschieden hat, wird in der Regel mit Jobangeboten überhäuft“, weiß Mag. Dr. Gabriele Polanezky, MSc., Geschäftsführerin der NÖ LGA – Gesundheit Mostviertel GmbH. „Das sind sehr attraktive Berufe mit guter Bezahlung, interessanten Zusatzleist

Foto: zVg

Ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuung im Betriebskindergarten, umfangreiche Ausbildungsmöglichkeiten, ein krisensicherer Job und zahlreiche Karrierechancen sind nur einige der Vorteile, die ein Job in der Gesundheits- und Krankenpflege mit sich bringt. Nicht zuletzt garantieren die 27 Kliniken und 50 Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren im Land größtmöglichen Spielraum für private Veränderungen. „Verschiedene Arbeitszeitmodelle – Vollzeit oder Teilzeit – und die zahlreichen Standorte ermöglichen ein flexibles und wohnortnahes Arbeiten!“, so die Geschäftsführerin.

Auch Vorstand Konrad Kogler von der NÖ-LGA ist von der Neuerung überzeugt: „Durch die Konzentration der Ausbildung in der Region an einem Standort können einerseits Synergiemaßnahmen in der Lehre umgesetzt werden, andererseits wird dadurch auch den sich ändernden Erfordernissen in der Ausbildung in den Gesundheitsberufen Rechnung getragen. Mit dem Bildungscampus können wir verbesserte Rahmenbedingungen anbieten. Gleichzeitig werden auch durch die Ausbildungsplätze der demografischen Entwicklung und dem damit verbundenen steigenden Pflegebedarf Rechnung getragen.“

Foto: zVg

Wie in allen Berufen braucht es natürlich auch eine fundierte Ausbildung. Hier wird seit Jahren viel weiterentwickelt und investiert. Ganz besonders ist hier erwähnenswert, dass die Pflegeassistenz und die Pflegefachassistenz berufsbegleitend absolviert werden können. Niederösterreich hat aktuell die Anzahl der Ausbildungsplätze um 400 auf insgesamt 2.100 Plätze erhöht.

Bildungscampus-Direktor Christian Anders: „In Mauer bieten wir die Ausbildungen zur Pflegefachassistenz und zur Pflegeassistenz an. Auch die Intensivausbildung, die Weiterbildung in der Demenz, die Weiterbildung für Gerontopsychiatrie und psychiatrische Pflege sowie Fortbildungen für die Akut-, Langzeit- und extramurale Pflege stehen auf unseren Bildungsplänen!“

Foto: zVg

Um Einsteigern oder Umsteigern die Entscheidung für eine Karriere in der Pflege zu erleichtern, wurden zuletzt finanzielle Anreize geschaffen.

Finanzielle Anreize für Umsteiger

So hat das Land NÖ ursprünglich das „blau-gelbe Pflegepaket“ geschnürt (420 Euro), das jetzt bundesweit übernommen wurde und einheitlich 600 Euro ausmacht.

Dadurch erhalten alle Auszubildenden im Rahmen der einjährigen Pflegeassistenz, der zweijährigen Pflegefachassistenz und des dreijährigen FH-Studiums eine monatliche Ausbildungsprämie.

Foto: zVg

Zudem werden Schulgelder und Studiengebühren vom Land NÖ übernommen. Zusätzlich gibt es viele Förderungen (u.a. Fachkräftestipendium), die „Umsteigern“ den zweiten Bildungsweg leichter möglich machen sollen.

Nähere Infos: www.foerderung-pflegeausbildung-noe.at/

https://pflegeschulen.noe.at