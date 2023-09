Im ewigen Kreis des Lebens

Eingebettet in einer Sippe aufwachsen, vertraut sein mit dem Wissen der Alten, eingewoben in den Zyklus der Natur und begleitet von Jahreskreisfesten, die das Rad des ewigen Naturzyklus antreiben. Was harmonisch und einfach klingt, ist in der neuen Zeit nur noch schwer umzusetzen.

Das überlieferte Wissen unserer Ahnen, traditionelle Werte, gelebte Spiritualität, gezeigtes Handwerk: All das geht verloren, wenn man sich nicht bewusst darum kümmert, bereit ist, zu lernen, anzunehmen, aber auch weiterzugeben und zu vermitteln.

Am Biohof Linden in Kematen haben sich Gerhard und Michaela Fehringer dieses breiten Feldes angenommen und einen Ort geschaffen, an dem Tiere, Menschen und Pflanzen im Kreis des Jahreszyklus eingebunden sind und zusammenwirken können. Jahreskreisfeste wie Lichtmess, Vollmondfest, Sommersonnenwende, Kräuterweihe, Erntedank, Tag-und-Nacht-Gleichen, Totengedenktage und persönliche Lebensfest-Feiern wie Taufe, Geburt, aber auch Abschied und Trauerbegleitung, Schwangerschaft oder Trennung werden hier in einem Umfeld voller Harmonie und Geborgenheit im sehr persönlichen Rahmen zelebriert. Platz dafür bieten sowohl ein Seminarraum als auch eine große Küche in der in Gruppen gekocht werden kann, Salben gerührt oder Kräuterseminare abgehalten werden können.

„Wissen ist da, um weitergegeben zu werden, nicht um es zu horten!“ Michaela & Gerhard Fehringer

Lagerfeuer, Übernachtung im Tipi, Meditationen im großen Steinkreis oder zwischen derzeit fünf Bienenvölkern das Vibrieren tausender Bienen spüren, alles ist hier möglich. Der Hof sprudelt über vor Leben.

Nicht nur Menschen aus aller Welt fühlen sich hier wohl, sondern auch jede Menge Tiere. „Wir leben durch die Arbeit mit den Tieren und den Hof sehr eng verwoben mit dem Jahreskreis. Unsere Tiere leben in biologischer Freilandhaltung. Zackelschafe und Juraschafe, Hühner, Puten, Forellen, Hunde, Katzen. Alles hat seinen Platz. „Wusstest du, dass das Wort Imbolc ein altes, keltisches Wort für Lichtmess ist und übersetzt mit der Milch und Lamm zusammenhängt? Zu Lichtmess kommen die Lämmer zur Welt!, erzählt Michaela.“

Sie erzählt von einer Kirche in Bayern, in der zu einem bestimmten Datum das Licht durch ein Seitenfenster genau auf den Altar fällt. Die Alten wussten noch von all den Zusammenhängen und haben ganz genau beobachtet, was im Jahreskreislauf passiert. Alles ist vorgegeben: Wann man das Getreide schneidet, wann man sich für die Ernte bedankt und um Schutz bittet, wann man Häuser und Ställe ausräuchert oder wann es an der Zeit ist, in sich zu gehen, sich mit den Ahnen zu beschäftigen oder Besen zu binden. Jede Jahreszeit hat ihre eigenen Aufgaben.

„Den Zugang zu unserem innersten Wesen finden wir nur in der Natur.“ Michaela & Gerhard Fehringer

In Mitteleuropa sind wir mit vier Jahreszeiten gesegnet, die schon einen bestimmten Rhythmus vorgeben. Das alte Wissen wurde mit kirchlichem Brauchtum verwoben und ist dadurch auch erhalten geblieben. Die Menschen ließen sich nie vom Brauchtum abhalten und so wurde es in die Kirchenfeste integriert. Ob Maibaum oder Eiersuche zu Ostern, alles stammt aus Zeiten lang vor der Kirche.

Wir feiern hier auf dem Biohof Jahreskreisfeste für Familien mit Kindern, kommen zu bestimmten Zeitpunkten zusammen und machen dann gemeinsam Rituale. Gar nicht esoterisch abgehoben, sondern verwurzelt und geerdet, zu Themen wie Naturmedizin, Räuchern, Selbstversorgung, Wissensvermittlung von Anbau und Verarbeitung von Kräutern, Obst und Gemüse. Aber auch Lebensfeste und Lebensübergänge, Trauerprozesse und Frauen bei Schwangerschaft und Wechsel werden begleitet.

„Wenden und Ausräuchern mit Speik, einem alten keltischen Heilkraut, das als Handelsware galt und auch dem „Speikkogel“ seinen Namen gab, war bei meinen Großeltern ganz normal, Oma und Opa lebten auf 1.200 m und hatten einen Selbstversorger- Bergbauernhof. Das Leben war viel härter als hier und heute, trotzdem hatten sie schon „Urlaub am Bauernhof“ für Gäste aus Wien und Deutschland, bevor das überhaupt bekannt wurde. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich ein weltoffener Mensch bin und ich es mag, wenn die Welt zu mir auf den Hof kommt,“ erzählt Michaela.

Gäste aus aller Welt bieten hier ihre Kurse und Seminare an, vermitteln altes Wissen und feiern zusammen Feste. Aktuelle Termine für Jahreskreisfeste werden sowohl auf Facebook als auch auf Telegram oder auf der Homepage bekanntgegeben. Für 20 Euro Jahresfördermitgliedsbeitrag können Interessierte daran teilnehmen.

Dass Michaela und Gerhard den traditionellen elterlichen Bauernhof in ein Begegnungszentrum für naturverbundene und spirituelle Menschen umwandelten, war ein Prozess, der in der älteren Generation für einige Skepsis sorgte.

„Der Jahreskreis ist unser europäisches Medizinrad, das aus einem alten Göttinnenkult heraus entstanden ist.“ Michaela & Gerhard Fehringer

Die alten Werte in einer neuen Form zu leben, die Menschheit als Menschheitsfamilie zu sehen, Gemeinschaft im friedfertigen Miteinander zu leben, Traditionen zu ehren und Talente zu leben, in Verbindung mit der Natur – das ist der neue Weg der jungen Generation, die es nun weiter zu tragen und an die Nachkommen zu vermitteln gilt.

„Wir vereinsamen in einer technisierten Welt, dabei sind wir durch und durch Natur und mit allem Lebendigen verwoben!“ erklärt Michaela eindringlich. „Geh jeden Tag eine Stunde lang raus in die Natur, setze dich an einen Platz und verbinde dich mit diesem Ort. Wenn Du das im ganzen Jahreskreis täglich machst, regenerieren Deine Zellen, Deine Atmung verändert sich, Dein Geist wird ruhig und es bringt Heilung. In der Natur zu leben, ist das größte Geschenk, das man sich machen kann.“