Yoga-Training auf NÖN-TV

Yoga ist ein Licht, das einmal angezündet, niemals erlöschen wird. Die 37-jährige Wieselburger Yoga-Mentaltrainerin Birgit Müller strahlt vor Begeisterung, wenn sie über ihre ganz große Leidenschaft spricht: „Das Leben hat mich rückblickend schon lange Zeit auf den Weg als Yogalehrerin vorbereitet und jetzt lebe ich auch diesen Traum!“

Neuerdings absolviert sie ihre täglichen Yoga-Einheiten auch im Fernsehen. Auf NÖN-TV oder nön.at zeigt sie täglich mehrmals jeweils 15 Minuten lang Übungsanleitungen und lädt zum Mitmachen ein.

Ja – Birgit Müller hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Es war ein ehrgeiziger Weg, den die diplomierte Intensivkrankenpflegerin neben ihrer Tätigkeit im Landesklinikum Waidhofen/Ybbs dafür gegangen ist. Basierend auf der Ausbildung zur diplomierten Fitness- und Wirbelsäulentrainerin hat sie sich während ihrer Karenz selbstständig gemacht und gibt nun Yoga-Kurse.

Verbindung zwischen Körper, Seele & Geist!

„Durch meine 15-jährige Tätigkeit im Landesklinikum wurden mir drei Dinge bewusst: Bewegung ist eine wunderbare Ausgleichsmöglichkeit. Prävention ist wichtig. Und es gibt diese direkte Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist“, schildert Birgit Müller, die während ihrer Trainerausbildung die Liebe zum Yoga entdeckt hat.

„Es fühlt sich so an, als ob Yoga schon immer Teil meines Lebens gewesen wäre. Ich freue mich sehr, dass mich Yoga gefunden hat und ich Yoga weitergeben darf.“

In Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann Andreas Müller (41) hat Birgit eine Serie von Yoga-Flows für NÖN-TV produziert. „Body & Soul“ nennt sich die TV-Sendung auf NÖN-TV. Jeder Beitrag ist 15 Minuten lang und wurde an besonderen malerischen Orten in und rund um Wieselburg gedreht, so etwa beim Kleinen Türkensturz, in der Erlaufschlucht oder am Lunzer See.

„Für mich ist es auch wichtig, dass jede Einheit unter einem eigenen Herzensthema steht. So gibt es Folgen zu Offenheit & Liebe, Energie & Lebenskraft oder Kraft & Stabilität. Die Zuschauer sollen so die Gelegenheit haben, sich nicht nur körperlich zu betätigen, sondern auch einen Moment der Ruhe und Reflektion inmitten der Hektik des Alltags genießen zu können und damit der Seele guttun“, sagt die gebürtige Ybbsitzerin Birgit Müller.

Sieben Beiträge sind in Serie 1 produziert

„Wir haben jetzt einmal sieben Beiträge produziert und werden diese Serie immer weiter ausbauen. Dazu suchen wir immer auch besondere Plätze in der Natur. Die Dreharbeiten sind nicht immer ganz einfach, weil das Wetter passen muss und natürlich auch nicht zu viele Leute vor Ort sein sollten. Aber zum Glück sind wir beide und auch unsere zweijährige Tochter recht flexibel – meistens zumindest“, lächelt Andreas Müller, der die Episoden mit zwei Handykameras filmt und dann zu Hause selbst schneidet und bearbeitet.

Übrigens: Um bei Birgit Müllers „Body & Soul“-Einheiten mitzumachen, benötigt man keine Yoga-Vorkenntnisse, sondern lediglich eine Gymnastik-Matte und bequemes Outfit. „Einfach die Übungen so weit mitmachen, wie sie guttun“, rät Birgit Müller. Für alle, die nicht nur von zu Hause aus Yoga praktizieren wollen, bietet Birgit Müller auch persönliche Kurse im Haus des Sports in Wieselburg an.

„BODY& SOUL“ auf NÖN.TV

Wer Lust auf ein intensives Yoga-Erlebnis hat, kann sie immer donnerstags von 18 bis 19 Uhr und mittwochs von 10 bis 11 Uhr besuchen.

Mehr Infos zu Birigt Müller:

www.birgitmueller.at/kurse oder 0650/8503648