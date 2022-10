Bauern sind ein wichtiges Fundament für unser Leben

Die Herausforderungen für die Land- und Forstwirtschaft werden immer größer. Um mithalten zu können, sind Ideen, Mut, Fleiß aber auch Investitionen notwendiger denn je. Die Raiffeisenbanken im Mostviertel haben für Hallo! Mostviertel drei Betriebe vor den Vorhang geholt, die eines gemeinsam haben: Sie sind erfolgreich, weil sie all das vereinen und an ihre Arbeit wie auch ihre Produkte glauben.

Die Heumilch-Bauern aus dem Ybbstal

Jeden Tag um 4.45 Uhr läutet bei Elisabeth und Thomas Riegler aus Waidhofen/Ybbs der Wecker. Die jungen Heumilch-Bauern erledigen dann ihre Stallarbeit bei den 13 Kühen. Dabei sind sie erst im Oktober 2017 auf den Hof nahe dem Panoramahöhenweg bei St. Leonhard am Walde gezogen. „Wir haben den Betrieb auf Leibrente übernommen, weil wir unseren landwirtschaftlichen Wurzeln treu bleiben wollten, als weichende Erben aber ohne Hof waren“, erzählt Thomas Riegler.

Der 32-jährige gebürtige Grestner wagte den Schritt, trotzdem er nach seiner Landtechnik-Matura am Francisco Josephinum sehr gut im Wirtschaftsleben gelandet war. Auch seine Ehegattin, Absolventin der Fachschule in Gaming, war als Chemielabortechnikerin auf einem erfolgreichen Berufsweg.

Die gemeinsame Begeisterung für die Landwirtschaft war jedoch stärker und führte sie vor fünf Jahren in ihr neues Zuhause auf 700 Meter Seehöhe. Dort haben sie seither im Nebenerwerb sehr viel geschaffen (beide sind noch in Teilzeit bei ihren Firmen tätig) und die Produktion mit sehr viel Ideenreichtum und Fleiß auf Heumilchwirtschaft umgestellt.

Elisabeth Riegler: „Nach der Stallarbeit und einem gemeinsamen Frühstück fahren wir vier Tage in der Woche um 6 Uhr zu unseren Arbeitsplätzen nach Purgstall bzw. Wieselburg! Ab dem späteren Nachmittag widmen wir uns wieder der Arbeit zu Hause.“

20 Hektar Grund haben die beiden zu bewirtschaften – mehr als zwei Drittel Grünland, der Rest Wald; alle aufgebaut auf den drei Eckpfeilern Tierwohl, Nachhaltigkeit und Heumilch. Letztere liefern sie an die „Pinzgauer-Milch“, die einzige Molkerei, die ihnen für Bio-Heumilch einen Liefervertrag mit 48-stündiger Abholung angeboten hatte.

Für ihre besondere Form der Milchwirtschaft setzen Thomas und Elisabeth Riegler nur auf Gras und Heu und verzichten gänzlich auf Silofutter und andere Gärprodukte. „Mein Vater hat immer gesagt, wir sind eine traditionelle Landwirtschaft mit modernen Vorzeichen“, wirft die Bäuerin mit einem Lächeln ein.

Dass die Rieglers bis Mitte September auf den teils sehr steilen Hängen an eine Heuernte denken können, verdanken sie einer von vielen Investitionen, die sie seit der Betriebsübernahme getätigt haben. Über dem neuen Tierwohl-Freilaufstall mit ganzjährigem Weideauslauf (und herrlichem Blick aufs Hochkar) haben sie nämlich eine Heutrockenanlage errichtet, welche die Futterqualität auf höchstes Niveau hebt.

„Die sanfte Trocknung lässt alle wertvollen Inhaltsstoffe in den Pflanzen. Selbst die Blüten kann man bei der Fütterung noch erkennen“, schwärmt die Bäuerin.

Die effiziente Anlage macht sich bei ihrer Arbeit die warme Luft unter dem Dach zunutze, indem sie diese absaugt und von unten in die Trockenkammern bläst. Zwischen drei und sieben Tage dauert es, bis das Heu die gewünschte maximale Restfeuchte von ca. 12 Prozent hat.

Die Gebläsemotoren werden von einer 27 kWp Photovoltaikanlage gespeist, die im Vorjahr auf dem Hallendach installiert worden ist. Das hilft ihnen Strom sparen und entspricht ihrer Vorstellung von Nachhaltigkeit.

Stichwort Nachhaltigkeit: Trotz Doppelberuf nimmt sich Elisabeth Riegler noch Zeit für die Veredelung der eigenen Milch, für einen großen Gemüsegarten und für die Verarbeitung der Früchte, die rund um den Hof wachsen.

Hausgemachten Topfen und Joghurt gibt es dann ebenso, wie Äpfel, Birnen, Gemüse und – von einem Freund gepressten – Fruchtsaft. „Was für uns zu viel ist, geben wir an Nachbarn, Freunde und Verwandte weiter“, ist es für die Herzblut-Landwirtin enorm erfüllend, wenn man etwas geschaffen hat. „Wir schätzen es einfach, dass es uns so gut geht“, so die glücklichen Heumilchbauern unisono.

Eier und bäuerliches Backwerk vom Lieglhof

Dass Johannes und Monika Zarl die Direktvermarktung in die Wiege gelegt worden ist, daraus macht das Landwirte-Ehepaar vom Lieglhof bei Amstetten keinen Hehl. „Meine Mutter ist schon in den 60er Jahren Eier liefern in die Stadt gefahren“, erzählt der 58-jährige Hausherr. Eingewickelt in Zeitungspapier hat sie diese mangels eines Führerscheins mit dem Rad zugestellt.

Urlaub gab es für die siebenköpfige Familie damals so gut wie keinen, dafür ganz viel Fleiß und bäuerliche Sorgfalt. Dennoch hat Johannes Zarl seine Kindheit in sehr guter Erinnerung: „Wir haben alle schon früh mit angepackt, so wie es meine Frau und ich heute auch pflegen!“

Mehrmals wurden am Mostviertler Hof die Freilaufställe für die Hühner erweitert und modernisiert. Ganz im Gegensatz zum internationalen Trend, der heute noch weit mehr als 95 % aller Legehühner in Käfighaltung sieht, war die Bodenhaltung am Lieglhof von Anfang an unumstritten. „Das sind wir unserem hohen Anspruch an Tierwohl und Qualität schuldig“, so Johannes Zarl.

Qualität ist übrigens der Maßstab für alle Produkte aus dem Hause Zarl. Dazu gehören seit vielen Jahren auch die bäuerlichen Backwaren von Joahnnes‘ Ehefrau Monika. Mit hausgemachtem Brot und Gebäck steht sie jeden Donnerstag beim Wochenmarkt in Amstetten, zusammen mit Most und Fruchtsäften. „Alles was wir anbieten, ist selbst produziert“, verspricht er. Dass der Tag dafür manchmal schon um 3 Uhr früh beginnt und erst um 22 Uhr endet, stört ihn und seine Frau nicht. „Die Arbeit ist ein Teil unseres Lebens. Somit haben wir unsere Work-Life-Balance eigentlich die ganze Woche!

Wir sind glücklich und zufrieden, wenn wir etwas geschafft haben. Obendrein sichert uns das unser schönes Leben im Vollerwerb!“

Anders als früher können sich die Amstettner Bauern natürlich heute auch wochenweise Urlaub gönnen. Da geht es dann schon einmal in die Berge zum Wandern oder Schifahren.

Die Unterstützung durch die Familie und zielgerichtete Investitionen in Stall, Küche und Kellertechnik machen das möglich. Als nächste Modernisierung schwebt Johannes Zarl ein Zubau für eine Wasch- und Füllanlage der hauseigenen Mehrweg-Glasflaschen vor. Letztere sind für ihn ein unverzichtbarer Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaftung: „Meine Eltern haben schon Most und Saft in Glasflaschen abgefüllt, daran wird sich in Zukunft sicher nichts ändern!“ Weil es dem Mostviertler Landwirt stets gelehrt wurde, mit Geld sparsam umzugehen, muss der Bau noch etwas warten. „Derzeit sind die Kosten einfach viel zu hoch“, fügt er sich dem elterlichen Vorbild.

Vorbildlich ist für Zarl auch das Engagement seines Großvaters, der 1934 Gründungsmitglied der Raiffeisenbank-Genossenschaft Amstetten war und 1958 mit der Goldenen Verdienstmedaille der Republik Österreich ausgezeichnet worden ist. „Das war ihm in den schwierigen Jahren so wichtig, dass er fast alles untergeordnet hat“, plaudert Johannes Zarl ein Detail aus: „Um 1959 und 1960 war sogar der Tresorschlüssel für die Bank bei uns zu Hause aufbewahrt. Davon hat nicht einmal meine Großmutter gewusst!“

Diesem Gründergeist ist er übrigens auch gefolgt, als er 2003 zusammen mit drei Genossenschaftern das Biomasse-Heizwerk in der Amstettner Stadionstraße errichtet hat. „Wir haben damit sehr viel Wertschöpfung in der Region halten können“, ist er heute noch stolz, selbst wenn die Anlage vor einigen Jahren mangels neuer Energielieferverträge an die EVN verkauft wurde.

Ganz stolz sind Johannes und Monika Zarl, wenn sie Lieglhof-Produkten weit über die Bezirksgrenzen hinaus begegnen. Im Gasteiner-Tal, im kleinen Walsertal aber auch in einigen Wiener Lokalen gibt es Most und Saft aus ihrem Haus. „Da haben wir manchmal schon ganz große Augen gemacht, als wir den serviert bekamen!“ Auch beim Kitzbühler Hahnenkammrennen schwört man auf die Produkte aus dem Mostviertel - insbesondere für Glühmost oder Eierspeisen.

„Kurz ums Eck“: Biomilch aus Hürm

„Kurz ums Eck“, der Name ist Programm in Hürm und Umgebung. Weil der gleichnamige Bio-Ab-Hof-Laden von Julia und Bernhard Kurz nämlich direkt an der Marktstraßen-Kreuzung liegt, nannten ihn seine Schöpfer einfach so.

Die Lage mitten im Ortsgebiet war es auch, die 2016 den Stein ins Rollen brachte. „Wir wollten mit unserem Betrieb nur in Verbindung mit einer Direktvermarktung im Ort bleiben“, begründet die gelernte Grafikerin Julia Kurz (36) und ihr vier Jahre älterer Ehemann Bernhard den Neubau von Haus und Hof.

Bernhard Kurz, der sich nach der Fachschule Pyhra, einer Lehre zum Telekommunikationstechniker und einem Studium an der FH Wiener Neustadt bis dahin um Tunnelprojekte gekümmert hatte, zeichnete die Pläne für den ganz persönlichen Bauernhof.

Der elterliche Vierkanter wurde größtenteils geschliffen und durch ein modernes Wirtschaftsgebäude mit Tierwohl-Freilaufstall und Heu-Trockenanlage, einer Bio-Molkerei mit Seminarraum sowie ein wohnliches Holzhaus für die vierköpfige Familie ersetzt.

„Der neue Stall geht bis zur Straße und sollte den Blick zu den Tieren frei lassen“, begründet Julia Kurz die offene Bauweise mit viel Platz für die derzeit 20 Kühe (auf 30 ist er ausgelegt).

Das besondere: Das Tierwohl-Zuhause ist ein Kompostier-Stall. Die Liegeflächen sind zugleich Bio-Dünger für die Kurz´schen Felder und Wiesen. „Anstelle von Stroh liegen unsere Tiere auf einem trockenen Mix aus Rindenmulch, Sägespänen, Miscanthus und Getreideausputz wie zum Beispiel Dinkelspelzen. Das Material wird im Stall regelmäßig durchmischt und bleibt so lange dort, bis es als Dünger ausgebracht werden kann“, erklärt Bernhard Kurz.

40 Hektar bewirtschaftet das Mostviertler Ehepaar biologisch (zusammen mit dem Pachtgrund von Julias Eltern). Auf den Feldern pflanzen sie in gut abgestimmter Fruchtfolge Mais (nicht gehackt und nicht gespritzt), Sonnenblumen und Sudangras (Futterpflanze ähnlich Silomais).

Daneben gibt es für die Tiere täglich frisches Gras und Heu. Letzteres schickt die Familie bei der Ernte in Zukunft sogar in eine moderne Trocknungsanlage, für die ein Teil der neuen 50 kWp Indach-Photovoltaikanlage den Strom liefert.

„Vielleicht stellen wir mehr auf Heufütterung um“, denkt Bernhard Kurz an die Umwelt, aber auch an die Nachbarn. „So können wir bei den Ballen viel Plastik sparen und verursachen noch weniger Geruchsbelastung durch Silage.“

Dass sich die Milchtiere im Hause Kurz wohlfühlen, sieht man auf den ersten Blick. Es hat aber noch einen zweiten Grund, und der heißt: Muttergebundene Aufzucht. Die Kälber dürfen drei Monate in der Milchkuhherde mitlaufen. Sie können jederzeit bei der eigenen Mutter trinken, und bekommen keine Milch über den Tränkekübel.

„Bei uns sind die Kälber 24 Stunden in der Fürsorge der Mutter! Das ist gut für das Tierwohl und nimmt uns Arbeit ab“, weiß Kurz, dass das Wegsperren von Jungtieren dem Konsumenten eigentlich kaum bewusst ist. „Es ist einfach schön, wenn die gesunden, vitalen Kälber zwischen den Milchkühen hüpfen und ihr Leben genießen!“

Während die weiblichen Jungtiere meist im eigenen Stall landen, kommen die männlichen am elterlichen Hof von Julia auf eine Ganzjahresweide. Das passt zum Ganzheitskonzept der jungen Landwirte, die übrigens mit einem befreundeten Schlachtbetrieb in Mank auch für das bestmögliche Ende nach einem glücklichen Tierleben sorgen.

„Trotz aller Bemühungen sind wir noch lange nicht am Ziel“, spannt Julia Kurz den Bogen zurück zum Hof.

Sie ist es, die dort für die Verabeitung der Bio-Rohmilch verantwortlich zeichnet. Aus dem kostbaren Naturgut macht sie unter anderem Joghurt, Topfen, Sauerrahm, Milchreis und Molkegetränke. Alles in überschaubaren Mengen, wie es der biologische Landbau erlaubt. Was nicht im eigenen Bioladen landet, kommt zu ausgesuchten Vermarktern in der Region.

„Der große Aufwand zahlt sich aus, weil wir immer mehr Kunden haben, die unsere Arbeit wertschätzen“, freut sich die Mutter von zwei Kindern auch, dass sie ihre Begeisterung im Rahmen des Projektes „Schule am Bauernhof“ weitergeben darf. „Ziel dieses Projektes ist es, direkt auf Bauernhöfen die Herkunft von Lebensmitteln und das bäuerliche Leben hautnah erlebbar zu machen!“

Der (noch nicht fertige) Schulungsraum wird dabei eine Rolle spielen. Er ist künftig auch Austragungsort für bäuerliche Fachschulungen, Veranstaltungen und Seminare.

Bernhards Leidenschaft für die Automatisierung lebt er am Hof aus, der Melkstand wurde von ihm selbst geplant und danach konstruiert, so auch der gebraucht gekaufte Fütterungsroboter von ihm auf die hofeigenen Ansprüche neu programmiert, der Entmistungsroboter wartet als nächstes in Angriff genommen zu werden.