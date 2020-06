Was gibt es Schöneres als den Sprung ins naturnahe kühle Nass? Das Ausee-Gelände bietet Ruhe und Erholung. Es ist Ort zum Sonne tanken und Freunde treffen. Sämtliche sportliche Aktivitäten sorgen für Abwechslung beim Tag am See. Wer Lust hat, kann sich auf dem Beachvolleyballplatz austoben, Tischtennis spielen oder einfach nur im Naherholungsgebiet Spazieren gehen. Auf drei Tennisplätzen kann man dem gelben Filzball nachjagen.

Der Ausee I ist besonders mit seinem attraktiven Angebot für die Kleinsten, für Familien mit Kindern geeignet. Hier gibt es einen eigenen Badebereich für Kinder und auch einen großzügigen Spielplatz. Der Ausee III ist am ruhigsten gelegen.

Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Am Ausee I serviert Seewirt Wögerer Köstliches, die Danner Hütte verwöhnt ihre Gäste am Ausee II und Meli´s Bistro bietet Schmankerl am Ausee III.

www.blindenmarkt.gv.at