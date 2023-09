HURRA, MERCEDES H. IST DA!

Grüßi, ich bin Mercedes H. Meinen Blog lest Ihr auf www.badshop-austria.at

Grüßi, ich bin Mercedes H. Es dreht sich hier zwar nicht um Autos, doch mein Name wird Programm sein. Wir steuern mit Vollgas voraus. Nämlich zu Tipps, Tricks und Infos rund um Bad, Sanitär und Heizung. Aber wie und wo bekomme ich das richtige Fachwissen, um euch weiterzuhelfen? Ganz einfach. Ich darf wöchentlich das Team des Badshop-Austria in St. Georgen am Ybbsfelde besuchen, die mir alles Wissenswerte erklären, damit euer Bad, Garten etc. perfekt wird und bleibt. Wir werden es uns also ab jetzt auf dieser Seite gemütlich machen und ich erzähle jede Woche, was meine Ohren so gelauscht haben. Daich euch nicht mit leeren Händen gehen lassen möchte, bekommt ihr heute schon meinen ersten ergatterten Tipp:

September ist und damit nähert sich auch wieder die kalte Jahreszeit. Vorbei mit „im Garten sein und Leben genießen“, ab jetzt wird Tee getrunkenund wir machen es uns drinnen kuschelig. Wer es ebenfalls kuschelig und warm braucht im Winter, ist eure geliebte Solardusche!

Ja, ihr habt richtig gehört: Die Solardusche braucht Winterschlaf. Am besten solltet ihr das komplette Wasser ablassen und sie danach abbauen und in den Schuppen stellen.

„Aber es sollte doch reichen, wenn ich das Wasser ablasse und sie dann einfach stehen lasse?“ Nein, leider nicht. Es besteht die Gefahr, dass selbst ein kleines Tröpfchen Gefrierwasser hängen bleibt. Das lässt sich auch mit Ausblasen kaum entfernen und beschädigt die Solardusche.

Draußen stehen lassen also auf eigene Gefahr. Manche meinen, ihre Dusche bleibt kerngesund nach der Überwinterung im Garten, empfohlen ist das jedoch nicht. Jeder Anbieter gibt klar und deutlich in keinem Fall Garantie für das draußen stehen lassen. Also: Genießt die warmen Herbsttage und dann sucht eurer Solardusche einen gemütlichen Platz im Warmen und schenkt ihr somit ein langes Leben!

Ich bin dann mal wieder auf der Suche nach der nächsten Info für euch. Bis nächste Woche und haltet die Ohren steif!