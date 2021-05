Abwechslung ist das, womit Elisabeth Leitner (41) am besten umgehen kann. Die gebürtige Mostviertlerin ist zwar ausgebildete Architektin, arbeitet aber lieber in größeren Zusammenhängen im ländlichen Raum und hat deshalb den Podcast „Mutige Frauen“ gestartet um damit eine Antwort zum Thema Landflucht zu geben.

Geboren in Amstetten (die Eltern stammen aus Stephanshart), dann wohnhaft in St. Pantaleon, zog es Elisabeth Leitner nach der Matura am Musikgymnasium Linz mit 18 für ein Jahr nach Kalifornien.

Zurück in Österreich studierte sie an der TU Wien. „Dort habe ich auch vor den Türen der Bibliotheken und Hörsäle so einiges gelernt: das Wertschätzen etwa. Von räumlichen und baulichen Qualitäten. Aber auch, dass unter der gebauten, manifesten Oberfläche oft die spannendsten Geschichten stecken können“, erinnert sich Leitner. Ins Herz geschlossen habe ich Wien aber vor allem wegen der Menschen, denen ich zwischen den Häusern und in ihnen begegnet bin!“

Als frisch gebackene Architektin arbeitete sie in einigen Planungsbüros und frönte nebenbei immer ihrer großen Leidenschaft, der Musik. Leitner: „Gerne habe ich auch immer dafür gesorgt, dass Veranstaltungen auch zu Ereignissen werden. So gerne, dass ich schließlich berufsbegleitend Eventmanagement studierte.“

Als sich schließlich die Möglichkeit bot, zweigte sie beruflich in die Forschung und Lehre ab, neun Jahre lang, an der TU Wien.

Lebensreise durch Österreich

Des Jobs wegen führte die Lebensreise nach Kärnten, wo Elisabeth Leitner beinahe fünf Jahre den Studiengang Architektur an der FH Kärnten am Campus Spittal an der Drau leitete.

Der Liebe wegen landete sie vor Kurzem in Graz. „Mein Lebens- und Berufsweg ist einigen roten Fäden gefolgt, aber es gab auch ein paar inhaltliche Schlenker und biografische Abzweigungen. Vom Land in die Stadt. Und zurück“, streckt sie derzeit rund um die steirische Landeshauptstadt die Fühler nach einem süßen alten Häuschen aus.

Der persönliche Spagat zwischen Stadt und Land hat einen treuen Begleiter – Forschungsprojekte, überwiegend zu den Themen Ortsentwicklung sowie Partizipation und Baukultur im ländlichen Raum.

Baukultur-Projektmarathon

So initiierte Elisabeth Leitner Projekte wie die „Kulturhauptstadt2024.at“, eine Plattform, die inzwischen weit über die Grenzen Österreichs rezipiert wird.

Aktuell arbeitet sie beim „4. Österreichischen Baukultur-Report“ im Auftrag des Ministeriums für Kunst und Kultur mit sowie an einem Forschungsprojekt zur Leerstandserhebung. Elisabeth Leitner: „Wir wollen einen Methodenkoffer entwickeln zur Analyse und zum Aktiv-Werden!“

Ihre Herzblut-Leidenschaft lebt Leitner auch in unzähligen ehrenamtlichen Funktionen.

So fungiert Leitner seit 2019 als Obfrau des Vereins „LandLuft“. Dort sucht sie nach Gemeinden, in den viel weitergegangen ist – insbesondere in Bezug auf das Zusammenspiel von Bürgern und Ortsgestaltung.

So auch bei „Rurasmus“, einer Initiative, ergänzend zum etablierten ERASMUS-Auslandssemester, die den ländlichen Raum für junge Menschen wieder reizvoll machen will.

Mutige Frauen braucht das Land

Gar nicht um Baukultur geht es allerdings in ihrem neuesten Lieblingsprojekt, dem Podcast „Mutige Frauen braucht das Land“.

„Der ist aus Arbeitsfrust heraus und dem Wunsch nach einer neuen Erfahrung heraus entstanden“, wie Leitner erklärt. Den Podcast hat sie zusammen mit Raffaela Lackner, einer „Anpackerin“ aus Kärnten, heuer ins Leben gerufen.

In ihren Interviews holen Lackner und Leitner Frauen vor den Vorhang, die durch ihr privates oder berufliches Wirken einen Beitrag zur Lebendigkeit des ländlichen Raumes leisten. Dabei kann es sich sowohl um die kleinen Dinge des Alltags handeln als auch um kreative Leistungen oder berufliche Meilensteine – „für Menschen, die vom Leben hören wollen um ihre eigene Perspektive lustvoll zu erweitern“, so Leitner.

Warum Elisabeth Leitner das alles macht? „Ich fühle mich zwar als Baukultur-Botschafterin, brauche aber Diversität. Sonst bin ich nicht glücklich!“

Glücklich ist Leitner auch, wenn sie mit ihrer Familie im Mostviertler St. Pantaleon zusammentrifft. Anfang Mai war es soweit. „Da wurde Ostern gefeiert“, lacht sie. Und zu Pfingsten feiert sie mit der Verwandtschaft Weihnachten.