Brot und Gebäck gehören in Österreich zu den Grundnahrungsmitteln und sind Teil einer jahrhundertelangen Tradition. Daher gibt es in kaum einem anderen Land eine so große Vielfalt an Brot und Gebäck wie in Österreich.

Besonders auffallend ist dabei der relativ hohe Anteil an Roggenbrot, das Österreich den Ruf als „Roggennation“ beschert hat. Auf die Gesamtmenge bezogen spielt Roggen im Vergleich zu Weizen trotzdem eine Nebenrolle und liegt, was Brotgetreide betrifft, bei rund 15 Prozent.

Weizen und Roggen

Weizen und Roggen – die wichtigsten Rohstoffe für Bäckereien – haben ihren Ursprung in der Region. Norbert Moshammer, Bäckermeister in Böhlerwerk: „Unser Mehl kommt aus der Mostviertler Langermühle in Obergrafendorf. Das ist gelebte Partnerschaft seit über 40 Jahren. Dorthin liefert zum Beispiel Franz Unfried direkt aus dem Ort seinen Qualitätsweizen zur Vermahlung. Unser Roggenmehl hat seinen Ursprung im Waldviertel. Die lange Wachstumsphase garantiert gute Mehleigenschaft für unsere langgeführten Brotteige!“

Vom Korn zum Mehl

Es ist ein weiter Weg von der Aussaat des Getreides bis hin zum genussvollen Brot & Gebäck. In Österreich wird auf einer Fläche von ca. 800 000 Hektar Getreide angebaut.

Wintergetreide wird üblicherweise im Herbst – ab September – gesät und ab Mitte Juni des darauffolgenden Jahres geerntet. Sommergetreide sät man im Frühjahr und ist nur wenige Monate später erntereif.

Das Getreide wird am Feld gedroschen und dann getrocknet, anschließend gelagert. Sofortiges Mahlen ist nicht gut. In dieser Ablagerungszeit entsteht eine Reife und die Inhaltsstoffe im Getreide sind optimal.

Nach der Reinigung wird das Korn zwischen Mühlsteinen zermahlen. Das zerriebene Getreide kommt anschließend in die Siebanlage. Aus den feinen Bestandteilen wird Mehl, die gröberen werden nochmals gesiebt zu Gries und dann zu Kleie.

Handgemachte Qualität

Die Mostviertler Qualitätsbäcker verbinden erfolgreich traditionelle Rezepte, die über Generationen weitergegeben werden, mit Innovationen, um unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anzubieten.

Zum Backen wird keinerlei Konservierungsmittel verwendet, weder im Mehl, noch im Backvorgang. Bäckermeister Klaus Kirchdorfer aus Hausmening: „Mir als Ihr örtlicher Bäckermeister liegt es am Herzen, unsere Kunden täglich mit Backwaren höchster Qualität zu versorgen. Qualität heißt für mich, mit so wenig Zutaten wie nur möglich zu Backen! Den Teigen Zeit geben, Zeit ist Geschmack! All das garantiert besten Geschmack – auch nach zwei Tagen!“

Übrigens: Die beste Lagerung des Brotes ist in einer Zirbenschachtel.