Ing. Viktor Gusel GmbH, Göstling

Das Bauunternehmen Gusel steht für Jahrzehnte lange Erfahrung in Kernkompetenzen der Baubranche. Hoch- und Tiefbau, Zimmerei und ein eigenes Sägewerk bieten die Basis für ein umfangreiches Leistungsangebot. Arbeiten bei Bruckners Bierwelt: Erd- und Baumeisterarbeiten, Stahlbetondecke im Zubau, Vollwärmeschutzfassade.

Expert Allmer Gresten-Gaming:

Regionaler Partner für Elektrofachhandel und Elektroinstallation, Kabel TV, Internet, Photovoltaik, Heizung-Klima-Sanitär, Energiesparexperte, Sicherheitstechnik, Reparaturservice. Leistungen bei Bruckners Bierwelt: Elektroplanung, Installation, Datenverkabelung, Blitzschutzanlage, Innen- und Außenbeleuchtung, Photovoltaik-Anlage.

Holzbau Heigl GmH, Lunz am See

Der Holzbaubetrieb ist Spezialist für klassische Zimmermannsarbeiten (Dachstühle, Carports, Holzhäuser in Riegel- und Massivholzbauweise, Gewerbeobjekte, Hallenbau, Landwirtschaftsbauten) sowie Spezialobjekte, wie aktuell das Haus der Wildnis in Lunz.

Leistungen bei Bruckners Bierwelt: Aufstockung in Massivholzbauweise (Tragkonstruktion der Wände aus mehrschichtverleimten Platten Brettsperrholz), Dachkonstruktion samt Wärmedämmung und Ausbau sowie Schindelfassade.

Ewald Leichtfried GmbH & Co KG, Göstling-Waidhofen/Ybbs

Der Partner für Spengler- und Dachdeckerarbeiten mit mehr als 40 Jahren Erfahrung führte Spengler, Dachdecker- und Fachdacharbeiten durch.

Aigner Möbel, Gaming

Möbel Aigner punktet als Fachhändler mit eigener Tischlerei, bester Qualität und besten Marken sowohl als Küchenspezialist und Einrichter für der gesamte Haus. Bei Bruckners Bierwelt wurden die Fenster, Innentüren, die gesamte Inneneinrichtung, Büroeinrichtung, Verkaufsraum samt Bar geplant und montiert.

Bautenschutz Melcher GmbH, Brunn am Gebirge/Klein Pöchlarn

Die Firma Bautenschutz Melcher (Familienbetrieb seit 56 Jahren) beschäftigt sich mit der Verlegung von Bodenbeschichtungen auf unterschiedlichen Untergründen für Industrie, Gewerbe und Privat und auch mit der Verlegung von Steinteppichen als frostfreier Terrassenbelag. Im Obergeschoß bei Bruckners Bierwelt wurde die flügelgeglättete Betonplatte (466 m2) mit Natriumsilicat veredelt.

Kaufmann GmbH, Gaming

Der Spezialist für Heizung, Sanitär und Alternativenergie war für die Verlegung der Fußbodenheizung und Kühlleitungen, sowie die Errichtung der sanitären Anlagen verantwortlich und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und den Auftrag.

Martin Schagerl Bauelemente GmbH&CoKG, St. Georgen/Leys

Erfahrung und persönliche Beratung zeichnen den Spezialisten für Fenster, Türen, Garagentore, Sonnenschutz, Eingangstüren, Zäune und Geländer aus. Bei Bruckners Bierwelt wurden Industrietore in äußerst robuster Ausführung geliefert/montiert.

Weyermann Malz, Bamberg (D)

Weyermann® Malz liefert mehr als 90 Malzprodukte in 135 Länder und ist der Weltmarktführer im Bereich der Spezialmalze. Mit 260 Mitarbeitern ist Weyermann® Malz ein Traditionsunternehmen (gegründet 1879), das heute von der Familie in vierter Generation geführt wird. Neben dem Hauptsitz in Bamberg gibt es weitere Standorte in Haßfurt, Clingen (Thüringen) und Leesau. Entsprechend seiner Philosophie: „Wir bringen Farbe und Geschmack in Ihr Produkt“ arbeitet das Weyermann® Team täglich daran seinen Kunden, mit Service und Kompetenz, zu bestmöglichen Qualitäten zu verhelfen.

Marzek Etiketten Packaging GmbH, Traiskirchen

Der „European Converter of the Year Award 2019“ bietet Komplettlösungen mit Etiketten, flexiblen Verpackungen, Faltschachteln, Beipackzettel & Etikettiertechnik. Bruckners Bierwelt vertraut auf den 5-fachen Weltmeister mit edlen Bier-/Whisky-Etiketten.

Haubis GmbH, Petzenkirchen

Brot und Genuss aus der Region, Die Traditionsbäckerei liefert passend zum Bier die Laugen--brezn sowie Schwarzbrot mit Speck und Zwiebel, aber auch die erstklassige Kaisersemmel frisch aus Haubis Backstube.

Moser Wurst GmbH, Wieselburg

Wir unterstützen unsere Landwirte und verarbeiten Rinder, Schweine und Kälber ausschließlich aus der Region und aus Österreich. Besten Geschmack und Qualität der Produkte garantieren neben regionalen Rohstoffen und besten Rezepturen, fachliches Können, engagierte Mitarbeiter, traditionelle Erzeugermethoden, moderne Anlagen und ständige Weiterentwicklung in allen Bereichen.