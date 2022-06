Buen Camino!

Es war ein Jugendtraum, den sich Beate Schoder (49) heuer erfüllte. Den französischen Jakobsweg – den sogenannten „Camino Francés“ – ist sie zu Fuß gegangen.

Stolze 790 Kilometer, vom französischen Saint-Jean-Pied-de-Port quer durch den Norden Spaniens nach Santiago de Compostela – und weitere 90 Kilometer bis Finisterre, dem „Ende der Welt“.

„Durch ein berufliches Intermezzo hat sich unerwartet ein Zeitfenster aufgetan, das ich einfach nutzen wollte“, erinnert sich die Stephansharterin an den spontanen Entschluss im März dieses Jahres.

Ganz neu war das „Abenteuer“ nicht. In mehreren Büchern hatte sie sich bereits einen Vorgeschmack auf die Faszination dieser Pilgerroute geholt: „So richtig ins Detail bin ich dann aber erst mit der Buchung des Fluges gegangen, etwa drei Wochen vor dem Start!“

Vor allem das Internet war ihr eine große Hilfe. Wenn es darum ging, die richtige Ausrüstung für den „Camino“ zu finden, oder sich mit wertvollen Tipps einzudecken. „Auf vielen Facebook-Gruppen kann man sich gut vorbereiten. Auch informative YouTube-Beiträge gibt es zur Genüge“, rät sie allen, die vor haben, den Weg zu gehen.

Eine Grundregel befolgte sie in der Vorbereitung streng: Das Gepäck muss leicht sein. Weniger als sieben Kilogramm sollte der Rucksack auf die Waage bringen. Dafür wurde er mehrmals umgepackt und der Inhalt reduziert (der Outdoor-Spezialist Autbäck in Amstetten ist übrigens eine klare Empfehlung der Camino-Geherin).

Am Ende waren es drei T-Shirts, eine Jogginghose, eine Wanderhose, drei Paar Socken, ein extraleichter Schlafsack, Unterwäsche sowie einige Reinigungs- und Erste-Hilfe-Artikel, die mit auf die Reise durften. Genug, wie sie rückblickend feststellt.

Schnee auf den Pyrenäen

Anreisetag war Montag, 4. April – von Wien über London nach Biarritz und von dort 52 Kilometer im Sammeltaxi nach Saint-Jean-Pied-de-Port. Mit dem ersten Stempel im Pilgerpass und der bezeichnenden Pilgermuschel am Rucksack ging es los. „Daran erkennt man Camino-Geher sofort.“

Detail am Rande: Eine gelbe Muschel auf blauem Grund weist den Jakobspilgern den Weg – und das so, dass man sich eigentlich nicht verlaufen kann, wie Beate Schoder bestätigt.

Schnee auf den Pyrenäen verhinderte zwar die klassische Erstetappe auf über 1.400 Meter, aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. „Wir waren 50 Pilger“, so die sympathische Mostviertlerin. Einen Monat später nahmen täglich ca. 250 Menschen den Camino in Angriff, erfuhr sie aus ihren Social-Media-Gruppen.

Täglich rund 30 Kilometer

Das Tagespensum war mit durchschnittlich 25 bis 30 Kilometern ehrgeizig. „Ich wollte zur Muttertagsfeier meiner Tochter zurück sein, das ließ nicht viel Zeit für Ruhetage!“

Exakt vier Wochen für die gesamte Strecke waren ein ambitioniertes Ziel, das Schoder aber ganz selten in der Gesamtheit bewusst wahrnahm. „Man geht Tag für Tag, wählt sein nächstes Etappenziel, erreicht schöne Plätze, wie die Städte Pamplona, Leon oder Astorga, marschiert durch einsame, verlassene alte Dörfer und schaut so gut wie nie zurück! Der Blick ist nur nach vorne gerichtet!“

Diese Einstellung kam besonders dann zum Tragen, wenn die Schmerzen in den Beinen stärker wurden, die Zimmer in der Nacht eiskalt waren, oder die eine oder andere Tagesetappe unerwartet auf 40 Kilometer und mehr ausgedehnt werden musste.

Was Beate Schoder aus Erzählungen und Büchern schon kannte, erlebte sie in solchen Momenten am eigenen Leib: „Dann kommt jemand und hilft dir. Geht mit dir ein Stück und trägt dich förmlich weiter“, denkt sie noch heute an ein Erlebnis nach ca. 600 Kilometern. Sie war damals nach einer schlaflosen Nacht ziemlich erschöpft und wurde in einer privaten Pension ganz liebevoll umsorgt. „Als ich dort auf der Gartenliege eingeschlafen bin, haben mich die Hausleute fürsorglich zugedeckt! Gerade diese Momente sind es, die den Camino ausmachen“, ist sie überzeugt.

Kalte Nächte in Klöstern

Bunt wie der Weg waren auch die Menschen, denen Beate Schoder begegnet ist. Jedes Alter und jede Sprache verbinden sich durch das gemeinsame Ziel. Die Verständigung erfolgt meist in Englisch. Damit kommt man auch bei so gut wie allen Herbergen, sogenannten Alberguen, durch.

Letztere sind oft alte Klöster – zum Teil auf Spendenbasis, Privatbetriebe, vereinzelt auch sehr moderne Unterkünfte. Durchschnittlich beträgt der Preis für die Zimmer zwischen 10 und 20 Euro – meist inklusive einem einfachen Frühstück. Vergleichsweise kostspieliger – rund fünf Euro – war dann schon die Benutzung von Waschmaschine und Trockner.

Die rückblickend schönsten Etappen bleiben Beate Schoder aus dem letzten Drittel in Erinnerung. Zwar wanderte sie nach 18 (!) Tagen Sonne (eine echte Ausnahme um diese Jahreszeit) das erste Mal auch im Regen, und am höchsten Punkt des Weges, beim Cruz de Ferro (ca. 1.500 Meter) sogar in einem gewaltigen Schneesturm.

Die wärmende Frühlingssonne sollte sie aber durch die idyllischsten Wälder und Flusslandschaften begleiten, ehe sie Santiago de Compostela nach exakt vier Wochen erreichte.

Die Pilgermesse in der Kathedrale hatte für sie einen Höhepunkt: den „Botafumeiro“. Acht Messdiener bringen den 53 Kilo schweren und 1,50 Meter hohen Weihrauchkessel, der an der zentralen Kuppel der Kathedrale hängt, ins Schwingen.

Finisterre war die perfekte Draufgabe

Für die Mostviertlerin war in der Pilgerstadt aber nur ein Tag Pause angesagt. Das letzte Ziel hieß Finisterre. Zirka 90 Kilometer von Santiago entfernt (gut die Hälfte davon wurden aus Zeitgründen im Bus absolviert) sollten der Null-Kilometerstein und der endlose Blick hinaus auf das offene Meer ein Highlight der langen Wanderung werden. Das Kap galt schon bei den Römern als „finis terrae“ – als (westliches) Ende der Welt.

„Alles in allem war es unbeschreiblich und alle Anstrengungen wert“, gerät Beate Schoder auch Wochen nach der Rückkehr noch ins Schwärmen.

Die Muttertagsfeier hat sie übrigens pünktlich geschafft, wenige Stunden nachdem ihr die Familie und Nachbarn einen herzlichen Empfang bereitet hatten.