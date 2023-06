„Passt alles so, wie es ist!“

Einer, der ganz besonders stolz ist auf die Entwicklung im Zentrum von Purgstall, ist Bürgermeister Harald Riemer. Mit dem Projekt Stadterneuerung hat er den Startschuss für die Umgestaltung des Bereiches Kirchenplatz, Schulstraße und Feichsenweg geben können. Im Gespräch mit Hallo! Mostviertel erklärt er, wo er die Gründe für erfolgreiche Umsetzung sieht.

Herr Bürgermeister, wenn man heute am Kirchenplatz von Purgstall steht, kommt man zweifellos ins Schwärmen. Wie konnte so ein großes Gesamtprojekt gelingen?

Harald Riemer: Wir als Gemeinde haben zur Sicherung der Gesundheitsversorgung lange nach Ärzten gesucht. Nach vielen Gesprächen hat sich der Weg mit dem Primärversorgungszentrum abgezeichnet, das letztlich als Leuchtturmprojekt die Entwicklung am Platz beschleunigt hat. Glücklicherweise haben zeitgleich auch einige private Investoren an das große gemeinsame Wunschziel geglaubt. Ihnen möchte ich bei dieser Gelegenheit dafür ein großes Dankeschön ausrichten! Heute passt einfach alles so, wie es ist!

Was macht die Strahlkraft des gesamten Projektes aus?

Riemer: Es steht außer Zweifel, dass das PVZ Leben ins Zentrum gebracht hat, und auch viele Arbeitsplätze. Heute beschäftigen im Innenstadtbereich ein paar Dutzend Unternehmen zusammen über 120 Mitarbeiter, vor dem Erneuerungsprozess waren es dort weniger als 10 Arbeitsplätze. Allein das PVZ zählt 38 Mitarbeiter. Dazu kommt eine durchschnittliche Tagesfrequenz von ca. 350 Patienten.

Hat das Projekt auch Risiken geborgen?

Riemer: Wenn ich Ihnen sage, dass die Gemeinde und alle privaten Investoren rund 19 Millionen Euro in diesen Teil der Stadterneuerung gesteckt haben, dann weiß man, dass hier auch ein großes Risiko-Potenzial versteckt war. Glücklicherweise ist es uns gemeinsam gelungen, überwiegend ortsansässige Unternehmen für die Idee zu begeistern. Das hat dem gesamten Projekt schon sehr viel Kraft gegeben und mich als Bürgermeister nur selten am Ziel zweifeln lassen – auch wenn es zugegeben nicht immer leicht war.

Eines steht fest: Wenn die eigene Bevölkerung nicht an ihren Ort glaubt, warum sollen es dann andere tun?

Wie geht es nun weiter in Purgstall?

Riemer: Wir starten 2024 mit der nächsten Stadterneuerung. Da stehen die Pöchlarner Straße sowie das Bad und der Badpark im Fokus, ganz allgemein die Zielgruppe Freizeit und Familie!