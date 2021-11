Bunter, heller und freundlicher

Es ist schon interessant, wie Robert Leeb und Norbert Riedel ihre Gäste im, an sich einfachen Firmenrefugium bei Wolfsbach begrüßen. Die ehemalige Landmaschinenhalle glänzt außen als vermutlich coolste Fassade des Mostviertels. Innen bietet sie modernste LED-Technik eine gemütliche Bar mit Digital Signage und persönlicher Begrüßung am Flatscreen.

„Hier spielt die ganze Welt von Ledkasten.at“, beginnen die Unternehmer zu erzählen. „Hier können Kunden und einen Blick in die digitale Werbe-Zukunft werfen, die anderswo auf der Weltkugel schon längst Realität ist – Piccadilly Circus und Times Square lassen grüßen!“

Fakt ist: Der neue Showroom beherbergt alles, was modernste Präsentation braucht und das innovative Kleinunternehmen zu bieten hat: Ein komplettes TV-Studio mit Greenbox, hinterleuchtete Wände, Musterschilder, beleuchtete Buchstaben und eben Digital Signage Anwendung zum einfachen Contentmanagement mit Live News, Wetter, Uhrzeit, Datum, und vieles mehr – alles mit der hauseigenen Smart Control gesteuert.

„Entstanden ist Ledkasten.at 2017 aus der langjährigen Zusammenarbeit von LERO Communication und mir, als Veranstaltungstechnik-Unternehmer“, erklärt der Geschäftsführer Norbert Riedel. „Und so haben wir uns in den letzten Jahren als Komplettausstatter für LED-Werbung, LED-Videowalls, Digital Signage und Messedesign am Markt etabliert“, ergänzt Leeb, der seine Wurzeln in der Haager Musiker-Familie hat.

Kleinstes Museum Österreichs

Eines ist das kleinste Museum Österreichs, „Römer in the Box“, am Gemeindeamt in Öhling. Leeb und Riedel haben die Dauerausstellung auf 3x3x3 Metern konzipiert, programmiert und realisiert.

Woher die Antriebskraft und Begeisterung kommt, weiß Leeb genau: „Kreative Projekte planen, sie sauber umsetzen und so neue Kundenschichten eröffnen, das ist es. „Wir machen das Leben ein wenig bunter, heller und ein fröhlicher!“ Alles was die beiden Ledkasten.at-Unternehmer heute umsetzen, ist dieser Philosophie geschuldet.

Eines der Herzstücke von Ledkasten.at sind die hauseigene Werkstatt, wo alle LED-Leuchtschilder vom Alurahmen bis zur Montage der LEDs hergestellt werden. Auch die Montage vor Ort wird von Ledkasten.at europaweit durchgeführt. „Besonderes Augenmerk wird bei uns auf die Qualität der Komponenten und der Verarbeitung gelegt, da wir unseren Kunden perfekte Produkte in perfekter Dienstleistung liefern möchten“, meint Riedel.

Im Erdgeschoß spielt die virtuelle Welt die Hauptrolle. Led-Displays für den In- und Outdoorbereich in jeder Größe werden hier konzipiert, Inhalte, wie Videos, Bilder oder Animationen erstellt und in Playlisten verpackt, wie es die Betreiber wünschen. „Bis 24. Dezember läuft die Weihnachtswerbung, Danach spielt das System automatisch die Silvester- und Neujahrswünsche aus“, nennt Leeb ein mögliches Beispiel.

Die Content Management Software schafft es dabei, große Teile gleich zu senden und den Rest auf die jeweilige Player-Adresse vor Ort maßzuschneidern. Wenn gewünscht sogar mit Wetter oder Newsfeed-Infos.

Besonders seit Corona beliebt sind die Möglichkeiten im hauseigenen TV-Studio. Hier erstellt Ledkasten.at Videos, über die man zum Beispiel die Kund*innen informieren kann.

Bei uns gibt's alles aus einer Hand

„Klingt kompliziert, ist es aber nicht“, beruhigt Leeb. „Bei uns gibt´s alles aus einer Hand an und eine umfangreiche „After-sales-Betreuung“ für alle Produkte.“ „Das ist unsere absolute Stärke“, ergänzt Norbert Riedel. „Unsere Kunden erhalten bei uns alle benötigen Komponenten und Dienstleistungen aus der analogen und digitalen Welt, um einen perfekten Markenauftritt hinlegen zu können.“

Noch etwas zur Fassade: Unterer dem – natürlich vom Robert Leeb kreierten – 3D-Design verbergen sich 300 m² Spanntextil und 250 Laufmeter Aluprofil.

Ledkasten.at

LED Lichtwerbung, LED-Videowalls, Werbearchitektur, Messebau

Bachlerboden 3/2

3354 Wolfsbach

info@ledkasten.at

www.ledkasten.at

T: +43 7477 81010