Busatis-Lehrlinge von heute sind unsere Fachkräfte von morgen

Viele Fachkräfte haben in den vergangenen Jahren ihre Lehre bei der Firma Busatis abgeschlossen. Die meisten entschieden sich für eine vierjährige Doppellehre. Wer als Werkzeugbauer und Werkstofftechniker ausgebildet wurde, arbeitet heute als Werkstoffprüfer im Labor. Besonders gefragt ist auch der Doppelberuf als Maschinenbautechniker und Elektrobetriebstechniker. Eine Übersicht über alle Lehrberufe von Busatis gibt es auf www.busatis.com/unternehmen/ausbildung/. Viele Fachkräfte absolvierten die Meisterkurse und sind heute in leitenden Funktionen bei Busatis tätig.

Warum eine Lehre bei Busatis starten?

Busatis Lehrlingen gefällt an ihrer Arbeit besonders, dass sie viel Abwechslung bietet. Vom Groben bis ganz Feinen, vom Arbeiten mit dem Trennschneider und dem Schweißgerät, Programmieren der CNC-Maschinen, vom Anfertigen von Proben im metallurgischen Labor bis zur Untersuchung unter dem Mikroskop, ist je nach Lehrberuf, alles dabei. Seit einigen Jahren unterstützen wir auch die Lehre mit Matura. Busatis fördert ihre Lehrlinge und bietet große Entfaltungsmöglichkeiten. Sie lernen während Ihrer Ausbildung von den Meistern den ganzen Betrieb kennen und können dabei viele wertvolle Erfahrungen sammeln.

„Durch unsere Schnuppertage erhielten die Lehrlinge Einblicke in unseren Arbeitsalltag. Gutes Betriebsklima, die persönliche Wertschätzung, die wir unseren Lehrlingen entgegenbringen, erleichterten nicht auch nur Schulabbrechern die Entscheidung eine Lehre bei Busatis zu starten. Wir fördern die Stärken der Lehrlinge, bieten ihnen die Möglichkeit, sich in der Praxis weiter zu entwickeln. Das motiviert und spornt an, das Beste zu geben.“ berichtet Erich Wenighofer, Leiter der Lehrlingsausbildung bei Busatis aus seiner Praxis.

Dr. Christoph Jordan, Geschäftsführer des mehrfach ausgezeichneten Lehrbetriebs, liegt die Ausbildung seiner Lehrlinge besonders am Herzen: „Unsere Lehrlinge sind eine tragende Säule unseres Betriebs, unsere Nachwuchsmannschaft. Ich nenne sie auch die „Oberstufe für Praktiker“. Lehrlinge auszubilden und zu fördern, ist unsere Verpflichtung, die wir sehr ernst nehmen und unser Bekenntnis zur Leistungsbereitschaft der jungen Menschen.“

Bewerbung jederzeit möglich – wir freuen uns auf dich!

Auf deine Anmeldung für Schnuppertage und deine Bewerbung für eine Lehrstelle freut sich unser Lehrlingsausbildner Erich Wenighofer unter 07489-7070-274.