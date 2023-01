Die Trauerhilfe Beer ist bekannt für die vielen Möglichkeiten, die sie Trauerfamilien zur Abschiednahme in würdevollem Rahmen anbietet. Nun wurde eine neue Räumlichkeit geschaffen, um den Trauernden anschließend den Austausch von Erinnerungen zu ermöglichen.

„In den letzten Jahren sind immer mehr Angehörige mit der Frage an uns herangetreten, ob wir auch ein Beisammensein nach der Trauerfeier in unseren Räumlichkeiten organisieren können. Viele Menschen haben das Bedürfnis, nach einer Trauerfeier sich in einer kleinen Runde von Freunden und Familie noch einmal über die Zeit des Verstorbenen zu unterhalten und die Zeit Revue passieren zu lassen“, erklärt Firmenchef KR Rudolf Beer diesen nächsten Schritt.

„Daher haben wir in den letzten acht Monaten einen Raum mit den notwendigen Eigenschaften erschaffen, das Café Memoria – Raum der Erinnerung. Somit ist es uns möglich, ein familiäres Zusammenkommen nach einer Trauerfeier mit Speis und Trank anzubieten, wobei Gesellschaften mit bis zu 70 Personen bewirtet werden können.“

Schon zuvor hatte das Bestattungsinstitut die Infrastruktur, um Agapen im Aulabereich abzuhalten. Das neue Café bietet aber viel mehr Möglichkeiten und vor allem Privatsphäre für die Gäste.

Ort der Hoffnung

Im Café Memoria wurde eine wohltuende Atmosphäre durch die Verwendung angenehmer Erdtöne und Naturmaterialien geschaffen. Die moderne Eicheneinrichtung kombiniert mit goldgelben und braunen Farben macht das Café zu einem Ort der Hoffnung. Dazu passend wurden Heueinlagen kombiniert, die für einen eleganten, ländlichen Wohlfühl-Charakter sorgen. „Nun können die Gäste nach der Trauerfeier in einem würdevollen Rahmen gemeinsam Erinnerungen aufleben lassen“, freut sich das Beer-Team.

Der Raum ermöglicht die Serviceleistung in verschiedenster Weise, ganz so wie es die Angehörigen wünschen. Speisen für eine traditionelle Zehrung können in Form von Catering in Kooperation mit den regionalen Wirten ins Memoria bestellt werden. Die einfache Variante mit Frankfurtern und anschließendem Kaffee samt Kipferl, welches zur österreichischen Bestattungskultur gehört, wird vom Beer-Team selbst angeboten. Ebenso wie die traditionelle Agape mit Wasser, Wein und Brot oder frisch gezapftem Bier oder auch belegte Brötchen und Aufstrichen.

Der Ausklang einer Trauerfeier im Café Memoria ist jeden Wochentag und auch samstags möglich.

Im Trauerfall bietet die Firma Beer alles aus einer Hand und erspart den Angehörigen somit viele Wege, damit mehr Zeit für die Trauerbewältigung bleibt.

Statement:

KR Rudolf Beer Foto: Trauerhilfe Beer

KR Rudolf Beer

„Wie gestaltet man einen Raum für Erinnerungen? Warme, sanfte Farbtöne kombiniert mit Naturmaterialien kreieren eine Atmosphäre der Geborgenheit. In ruhiger, gediegener Umgebung ist es möglich, die Erinnerung an den einen ganz besonderen Menschen aufkommen zu lassen. Gemeinsam über den/die Verstorbene/n zu reden, zu weinen aber auch zu lachen, eingebettet in heimeligem, familiären Ambiente.“