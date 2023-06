Nicht nur auf dem Green zu Hause!

Club Car ist Weltmarktührer bei Golfcaddys, Wie sieht die Verteilung am Weltmarkt aus?

Dieter Reitbauer: Club Car blickt auf eine über 60-jährige Geschichte branchenführender Innovation und Design zurück, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Golfautos lag und dann auf Nutzfahrzeuge und Transportmittel für den persönlichen Gebrauch ausgeweitet wurde. Mit einer Jahresproduktion von ca. 150.000 Einheiten ist Club Car (USA) führend im Bereich leichter Elektrofahrzeuge. Zum Vergleich: In Europa und Middle-East gehen pro Jahr ca 25.000 Neufahrzeuge an die Kunden. In Österreich haben wir aktuell an die 400 Cars in der Vermietung. Da ist also noch ordentlich Luft nach oben. Das gilt auch für die anderen Vertriebsbereiche wie die Industrie oder den Tourismus. Nur eine Zahl zur Verdeutlichung: In Florida gibt es einen Hotelkomplex, auf dem sich allein 300 Club Cars bewegen.

Club Car ist auch der offizielle Partner beim Ryder Cup in Rom. Was können Sie unseren Lesern dazu erzählen?

Reitbauer: Alle zwei Jahre schaut die Welt im Herbst auf den Kontinentalwettstreit im Golf. Der Ryder Cup, bei dem Team Europa und Team USA gegeneinander antreten, findet abwechselnd in den Vereinigten Staaten und auf europäischem Boden statt. Heuer von 29. September bis 1. Oktober im Marco Simone Golf und Country Club in Rom. Wir liefern, als Teil der Deutsch-Dänischen Cart Care-Gruppe 600 Fahrzeuge. Da sind wir schon einige Wochen gefordert.

Für alle, die sich für einen Colfcaddy interessieren - wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus?

Reitbauer: Sehr gut! Wir, die Cart Care Austria GmbH., haben allein ca. 150 Fahrzeuge auf Lager. Zusammen mit guten, geprüften Leasingrückläufern traue ich mir zu sagen, dass man sein Wunschmodell ganz kurzfristig bekommt. Auch bei Sonderlösungen sind wir bemüht, so rasch als möglich liefern zu können. Dazu kommt, dass wir im Falle eines Falles auch über ein großes Ersatzteillager verfügen. 90 Prozent aller möglichen Defekte können wir vor Ort abdecken. Den Rest organisieren wir in kürzester Zeit über unsere Verbindung zur europäischen Cart Care-Gruppe, die übrigens außerhalb der USA der größte Club Car-Distributor ist.