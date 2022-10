Zefix, i steh auf Euch!

Er wird Ende Dezember frische 19 Jahre jung, war mit seinem ersten Song „Zefix“ wochenlang in den Charts und hat sich im Vorjahr als jüngster AMADEUS-Gewinner in die Geschichtsbücher des größten österreichischen Musikpreises eingetragen. Chris Steger ist in den vergangenen zwei Jahren wohl einer der bemerkenswertesten Karrierestarts gelungen. Vor seinem Konzert am 12. November in der Remise - EXTENDED in Amstetten plauderte der sympathische Salzburger mit uns über Musik, Schule, Karriere und sein neues Leben als Austropop-Star.

Chris, mit Zefix hast du einen Hit geschrieben, der ganz Österreich ins Ohr gegangen ist. Wie hat dieser Titel dein Leben verändert?

Chris Steger: Komplett. Ich bin mittlerweile hauptberuflich in der Musik gelandet und hab eine Riesenfreude damit. Ich darf so viel schöne Sachen machen. Vor allem die Live-Auftritte sind unglaublich lässig. Wir spielen heuer weit über 50 Konzerte in ganz Österreich, das ist der Hammer. Auf Amstetten freu ich mich besonders. Da wurde ich in der alten Remise für eine meiner ersten Shows gebucht.

Wie ist Zefix entstanden?

Steger: Das ist einfach passiert. Irgendwann hat das Telefon geläutet und Christoph Straub war dran (Komponist, Produzent und Hälfte vom Musikduo Papermoon, Anm. d. Red.). Ich hab damals überhaupt nicht gewusst, wer das ist. Er hat mich wo gesehen und mir vorgeschlagen, gemeinsam eine Nummer zu produzieren? Und so ist Zefix geboren worden.

Ein Titel, der es dann beim Musikpreis AMADEUS gleich zum „Song des Jahres 2021“ geschafft und dich in eine Liga mit allen bekannten Austropop-Größen gebracht hat. Wie erlebt man so eine Auszeichnung?

Steger: Das war der pure Wahnsinn. Ich hab mich am Anfang schon so gefreut, dass ich überhaupt nominiert worden bin. Als dann der Sieg verkündet wurde, war es wie im Traum. Jetzt ist es einfach nur mehr cool und daher möchte ich noch ein paar gewinnen!

Auf deinem Debut-Album gibt es mit „Mach die Aug’n zu“ ein STS Cover. Ist der Austropop dein Vorbild?

Steger: Auch wenn ich nicht in die Generation passe, so sind STS, Georg Danzer, Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros meine absoluten Idole. Ihre Musik und ihre Texte faszinieren mich. Ähnlich erlebe ich es bei den Stars meiner Generation – Pizzera & Jaus, Edmund, Seiler und Speer und Josh.

Du singst in Mundart, bleibt es in Zukunft dabei?

Steger: Ja. Ich will einfach ehrliche Musik machen, in einer Sprache, die mir liegt. Ich glaube, Gert Steinbäcker hat einmal gesagt, dass man die schönsten Lieder in der Sprache schreibt, die man natürlich spricht. Da kann man die Gefühle am besten rüberbringen. Diese Meinung teile ich zu 100 Prozent. Auch mein neuer Titel „Gib ma an Grund“, der Anfang November erscheint und den ich in Amstetten auch live spielen werde, passt da hinein. Ebenso das neue Album, das nächstes Jahr erscheint.

Du hast für deine Musiklaufbahn die Schule abgebrochen. Was haben deine Eltern dazu gesagt?

Steger: Es war natürlich am Anfang nicht ganz leicht. Ich war in der HTL für Zimmerei, bin da sozusagen in die beruflichen Fußstapfen meines Vaters getreten, den ich als Kind oft auf Baustellen begleitet habe. Durch den enormen Erfolg mit der Musik ist es sich irgendwann mit den Anforderungen in der Schule dann nicht mehr ausgegangen. Da habe ich mir gedacht, so eine Chance kommt nur einmal und die muss ich nutzen. Heute sind meine Eltern natürlich stolz auf mich und meine Mutter ist auch meine rechte Hand im Management. Dieser Rückhalt ist mir sehr wichtig.

Meine Tochter hat mich gebeten, dir eine Frage zu stellen. Was kannst du als junger erfolgreicher Mensch jungen Menschen raten, die ihre Ziele im Leben noch suchen?

Steger: Ich glaube, es ist wichtig, das zu tun, was man gerne möchte. Man sollte auch, so gut es geht, nach seinen eigenen Gefühlen entscheiden. Es ist oft nicht gut, sich von zu vielen Leuten zu viel sagen zu lassen. Lasst euch keinesfalls „die Schneid abkaufen“.. Wenn jemand meint, du kannst das nicht, dann beweise es ihm erst recht!

War Musik als Beruf schon immer dein Lebensziel? Ich denke hier an den Kiddy Contest, den du ja sogar gewonnen hast.

Steger: Also das war sicher nur etwas zum Spaß, weil ich immer gerne gesungen habe. Lieder Nachsingen war eher nicht mein großes Ziel. Viel mehr Freude habe ich mit eigenen Songs, ehrlicher Musik, die aus dem Herzen kommt, und guten Texten. Der Musikprofi in mir ist ehrlicherweise erst mit Zefix erwacht.

Hat sich durch deinen Erfolg das Leben in deinem Heimatort verändert?

Steger: Zum Glück nicht. Ich wohne noch bei meine Eltern in St. Martin am Tennengebirge und bin für die Leute im Ort immer noch „der Steger“. Leider bleibt mir etwas zu wenig Zeit für meine sportlichen Hobbies – allen voran fürs Fußballspielen, für Tennis und Eisstockschießen.

Eine letzte Frage, weil sie vielleicht viele weibliche Fans interessiert: Gibt es eine Partnerin an deiner Seite?

Steger: Ganz klar: Nein! Die Richtige ist mir leider noch nicht begegnet. Aber man weiß ja nie (lacht)!